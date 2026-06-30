‘Com’eravamo’: a Costagrande rivivono storie, volti e ricordi

Ci sarà la storia del vecchio Cral gestito dal ‘Maresciallo’, quella dell’altra trattoria, La Cantina, vicina al bivio per Roletto. Ci saranno anche gli ex alunni della frazione, che frequentavano la scuola ora sede dell’Aib (Antincedio boschivo).
Costagrande è pronta a evocare il suo passato a cui dedica l’appuntamento dal titolo ‘Com’eravamo’ in programma giovedì 2 luglio, alle 20,30, nella nuova area picnic appena inaugurata.
“Sarà una serata dedicata ai racconti orali, agli aneddoti, alle storie che molti di noi conservano della vita in borgata” spiega Paolo Deluca, presidente dell’associazione ‘Costagrande per tutti’ che organizza l’iniziativa.
Giovedì sarà possibile portare con sé anche vecchi documenti, fotografie del passato, o piccoli oggetti un tempo di uso quotidiano: “Serviranno a realizzare l’area dedicata a ‘Com’eravamo’ che allestiremo in occasione della Sagra della Castagna, in programma l’11 ottobre” aggiunge Deluca.