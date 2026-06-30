Stimolazione cognitiva: il lavoro sulla mente che coinvolge anche la famiglia

Un approccio strutturato che aiuta a mantenere le capacità cognitive e l’autonomia nella vita quotidiana, intervenendo nelle diverse fasi del decadimento. Il percorso non riguarda solo il paziente, ma si estende a chi lo accompagna ogni giorno, offrendo strumenti concreti di comprensione e gestione delle fragilità.

Una domanda ripetuta più volte, una pentola dimenticata sul fuoco, un appuntamento saltato, il frigorifero pieno di prodotti identici. All’inizio sembrano semplici distrazioni, piccoli episodi che si tende a giustificare con l’età o con la stanchezza. Poi, però, quei dettagli iniziano a diventare sempre più frequenti e chi sta accanto alla persona anziana si accorge che qualcosa sta cambiando.

Quando si parla di decadimento cognitivo, non ci si riferisce soltanto alla memoria. Possono entrare in gioco anche l’attenzione, il linguaggio, l’orientamento, la capacità di organizzare le attività quotidiane e persino il modo di relazionarsi con gli altri. È proprio in questi momenti che la famiglia si trova spesso spaesata: capire cosa è “normale” e cosa invece merita attenzione non è sempre semplice.

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di stimolazione cognitiva. Molti la immaginano come una serie di giochi di memoria o esercizi mentali, mentre in realtà si tratta di percorsi strutturati e personalizzati, costruiti sulle esigenze della persona, con l’obiettivo di preservare il più possibile autonomia, qualità di vita ed equilibrio quotidiano. Si tratta di un lavoro che non coinvolge solo il paziente, ma inevitabilmente anche chi se ne prende cura ogni giorno: figli, partner, familiari e caregiver, che spesso affrontano un carico emotivo e organizzativo enorme, in solitudine e senza strumenti adeguati.

Approfondiamo l’argomento con la dottoressa Camilla Carbone, psicologa dell’Ambulatorio di Geriatria di Humanitas Gradenigo.

Cos’è la stimolazione cognitiva?

La stimolazione cognitiva è un percorso terapeutico che lavora sulle diverse funzioni mentali della persona: memoria, attenzione, linguaggio, orientamento, capacità di ragionamento e organizzazione delle attività quotidiane.

Viene utilizzata soprattutto nell’ambito del decadimento cognitivo e delle malattie neurologiche, come le diverse forme di demenza, ma può essere utile anche dopo un ictus, un trauma cranico oppure in situazioni di particolare fragilità cognitiva. In alcuni casi viene impiegata persino in persone sane che stanno attraversando un periodo di forte stress mentale, con l’obiettivo di migliorare concentrazione, attenzione e capacità di memorizzazione.

Nel caso delle malattie neurodegenerative, l’obiettivo non è quello di “guarire” la persona, ma di mantenere attive le capacità presenti, valorizzare le abilità residue e sostenere l’autonomia nella vita quotidiana, contribuendo al tempo stesso a migliorare la qualità di vita della persona e di chi le sta accanto.

Il principio è simile a quello della riabilitazione fisica. Dopo una frattura o un trauma, si intraprende un percorso per recuperare il movimento e rafforzare le funzioni che il corpo è ancora in grado di sostenere. La stimolazione cognitiva segue la stessa logica: non sempre è possibile recuperare completamente le capacità perdute, ma si lavora su ciò che il cervello conserva ancora, cercando di mantenerlo attivo, potenziarlo e rallentare il più possibile l’evoluzione delle difficoltà cognitive.

Come si svolge concretamente un percorso di stimolazione cognitiva?

Il primo passo è una valutazione neuropsicologica approfondita, che consente di analizzare in modo dettagliato il funzionamento delle diverse aree cognitive. Attraverso una serie di test standardizzati vengono indagate memoria, attenzione, linguaggio, orientamento spazio-temporale e capacità esecutive, cioè tutte quelle funzioni che permettono di organizzare le attività quotidiane, prendere decisioni e interagire con l’ambiente.

La valutazione non si limita a fotografare una difficoltà, ma permette di costruire un vero e proprio profilo di funzionamento della persona. Da qui viene elaborato un progetto riabilitativo personalizzato, calibrato sulle aree maggiormente fragili e sugli obiettivi possibili.

I percorsi di stimolazione cognitiva hanno generalmente una durata compresa tra i tre e i sei mesi, con una possibile fase di rivalutazione intermedia. Questo consente di verificare i progressi, ridefinire gli obiettivi e adattare il lavoro alle risposte della persona.

Le sedute si svolgono solitamente con cadenza regolare e hanno una durata di circa un’ora. La struttura dell’incontro è articolata in più momenti. La prima fase è dedicata al riorientamento spazio-temporale, attraverso strumenti concreti come calendari, agende, fotografie, riferimenti alla giornata corrente e conversazioni guidate che aiutano la persona a collocarsi nel tempo e nello spazio.

Segue una parte centrale di lavoro più specifico sulle funzioni cognitive individuate come prioritarie. Gli esercizi vengono scelti in base al profilo della persona: ad esempio attività sull’attenzione sostenuta e selettiva, esercizi di memoria a breve termine, compiti sul linguaggio o sul problem solving. Il lavoro non è mai generico, ma sempre costruito sulle difficoltà reali emerse dalla valutazione iniziale.

Nella fase conclusiva si passa al trasferimento delle competenze nella vita quotidiana. Gli esercizi vengono tradotti in situazioni reali: organizzare la giornata, ricordare appuntamenti, svolgere piccole attività domestiche come preparare un caffè o seguire una sequenza di azioni. L’obiettivo è trasformare le strategie apprese in strumenti concreti e utilizzabili ogni giorno, così da sostenere l’autonomia della persona il più a lungo possibile.

Quali benefici può portare?

I benefici della stimolazione cognitiva non riguardano soltanto la memoria. Uno degli aspetti più importanti è il miglioramento della qualità della vita, sia per la persona sia per chi le sta accanto.

Con il progredire del decadimento cognitivo, infatti, molte persone tendono gradualmente a chiudersi in sé stesse, perdere iniziativa, rinunciare alle attività quotidiane o smettere di partecipare alla vita familiare e sociale. A volte prevale l’apatia, altre volte subentrano tristezza, irritabilità o un senso di frustrazione legato alla perdita di autonomia.

La stimolazione cognitiva agisce anche su questo piano. Ritrovare una routine, avere appuntamenti, sentirsi ancora coinvolti in attività concrete e percepire di essere capaci di fare qualcosa contribuisce a migliorare il tono dell’umore e a restituire un senso di sicurezza e continuità nella propria quotidianità.

Anche gesti apparentemente semplici possono avere un valore enorme: preparare il caffè, organizzare un’agenda, riconoscere gli oggetti della propria casa, partecipare a una conversazione o svolgere un piccolo compito domestico. Sono attività che aiutano la persona a mantenere il più possibile il proprio ruolo all’interno della famiglia e della vita di tutti i giorni.

Quando è importante iniziare?

Prima si interviene, maggiori sono le possibilità di lavorare in modo efficace sulle capacità ancora presenti. Oggi, fortunatamente, cresce l’attenzione verso la prevenzione e sempre più persone si rivolgono agli specialisti già nelle fasi iniziali, quando compaiono le prime dimenticanze o piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane.

Attendere troppo a lungo, invece, può ridurre i margini di intervento. Intercettare precocemente le fragilità cognitive permette di costruire strategie mirate quando la persona conserva ancora un buon livello di autonomia e può trarre maggiore beneficio dal percorso.

Questo non significa allarmarsi per ogni dimenticanza o attribuire valore patologico ai normali cambiamenti legati all’età, ma imparare a riconoscere quei segnali che rappresentano una reale discontinuità rispetto al proprio modo abituale di essere e di vivere.

Che ruolo hanno i familiari e i caregiver?

Nel percorso di presa in carico della persona con decadimento cognitivo, il caregiver occupa un ruolo centrale. Nella maggior parte dei casi si tratta di un familiare che si trova, quasi all’improvviso, a dover gestire una quotidianità profondamente cambiata, fatta di nuove fragilità e responsabilità spesso difficili da affrontare senza un supporto adeguato.

Accompagnare una persona in questo tipo di percorso significa confrontarsi ogni giorno con trasformazioni che possono essere anche molto complesse: difficoltà progressive della memoria, perdita di autonomia nelle attività quotidiane, cambiamenti del comportamento, disturbi del sonno, momenti di agitazione o, al contrario, di chiusura e apatia. A tutto questo, in alcuni casi, si aggiunge anche l’impatto emotivo più doloroso, come la sensazione di non essere più riconosciuti o di vedere modificarsi profondamente la relazione affettiva.

Per questo motivo, la presa in carico non può riguardare solo il paziente. Il caregiver ha bisogno di essere accompagnato, ascoltato e sostenuto, non solo dal punto di vista pratico ma anche emotivo. Disporre di informazioni chiare e di strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane diventa fondamentale per non sentirsi soli e disorientati.

In questo senso, i percorsi prevedono spesso momenti dedicati alla psicoeducazione, durante i quali i familiari vengono aiutati a comprendere meglio i meccanismi della malattia e a sviluppare strategie utili nella gestione dei comportamenti più complessi. Allo stesso tempo, viene dato spazio anche al carico emotivo e allo stress che inevitabilmente accompagnano questo ruolo.

L’obiettivo è sostenere chi si prende cura, evitando che il peso dell’assistenza si trasformi, nel tempo, in una condizione di sovraccarico, isolamento o vero e proprio burnout.

Quanto conta la routine nella vita quotidiana?

Nella stimolazione cognitiva, la costruzione di una routine stabile e riconoscibile rappresenta uno degli elementi più importanti dell’intero percorso. Avere orari regolari, attività ricorrenti e piccoli gesti quotidiani che si ripetono nel tempo aiuta la persona a orientarsi meglio nella propria giornata e a mantenere punti di riferimento concreti. La prevedibilità, in questo senso, non è una limitazione, ma una forma di sicurezza che riduce confusione e disorientamento.

Anche attività apparentemente semplici possono assumere un valore significativo: preparare un pasto, curare il giardino, sfogliare album di fotografie, riordinare piccoli oggetti o pianificare la giornata. Sono azioni che, se inserite in un contesto strutturato, diventano veri e propri strumenti di stimolo e mantenimento delle capacità residue.

L’obiettivo non è riempire il tempo, ma restituire continuità alla quotidianità, permettendo alla persona di sentirsi ancora parte attiva della propria vita. Questo ha ricadute importanti non solo sulle funzioni cognitive, ma anche sull’equilibrio emotivo e sulla qualità delle relazioni con chi la circonda.

Qual è l’approccio dell’ambulatorio di Geriatria di Humanitas Gradenigo?

L’ambulatorio di Geriatria di Humanitas Gradenigo adotta un modello di presa in carico integrato, che non si limita alla singola patologia ma prende in considerazione la persona nella sua complessità, insieme al contesto familiare in cui vive.

La collaborazione tra geriatri e neuropsicologi consente di costruire percorsi realmente personalizzati, che partono da una valutazione accurata e si sviluppano attraverso interventi mirati di stimolazione cognitiva e momenti di supporto dedicati anche ai caregiver. Ogni percorso viene calibrato sulle esigenze specifiche della persona, con l’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le autonomie residue e sostenere la qualità della vita quotidiana.

L’approccio non è solo diagnostico o riabilitativo, ma anche continuativo: accompagna la persona nel tempo, adattandosi all’evoluzione delle sue condizioni e ai bisogni che cambiano. Dalla prevenzione alle fasi più complesse della malattia, il lavoro dell’ambulatorio si fonda su una presa in carico globale, in cui la cura non riguarda solo il paziente, ma l’intero equilibrio della rete familiare che lo circonda.