Moncalieri va di corsa per sostenere la lotta contro il cancro

All'interno del ricco programma degli eventi estivi organizzato dalla città, è tutto pronto per la seconda edizione della Moncalieri Reale Run: l'appuntamento è per giovedì 2 luglio, con partenza alle ore 20 dal centro storico di Moncalieri. La corsa serale si ripresenta con un’ambizione precisa: diventare l’appuntamento iconico dell’estate torinese. Una di quelle serate in cui si ha l’opportunità di dare voce alla propria passione – la corsa – ma anche alla voglia di stare insieme camminando in luoghi che raccontano la storia e la bellezza della cittadina piemontese.

Un obiettivo che nasce dai numeri: al via della prima edizione si sono contati 1.300 iscritti circa, un risultato che ha superato ogni aspettativa e che ha convinto la nuova Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Lorenzo Mauro, a sostenere con forza il ritorno della manifestazione. Siamo molto felici di presentare la seconda edizione della Moncalieri Reale Run, nata dall’impegno della famiglia Bosso e del Comitato della Torino City Marathon, con il sostegno della città di Moncalieri – ha dichiarato il Sindaco Lorenzo Mauro –La corsa è una festa dello sport, che mette in fila molte delle ragioni per cui amiamo questa città: i vicoli del centro, la collina, il Bosco del Re, e soprattutto le persone che li animano, correndo o camminando, fianco a fianco. Vogliamo che questa manifestazione diventi sempre di più, negli anni, un appuntamento fisso che contribuisca a rafforzare il posizionamento di Moncalieri come territorio vitale e attrattivo".

Distanza e percorso



Otto chilometri pensati per essere vissuti correndo o camminando. La Moncalieri Reale Run, infatti, propone due versioni: competitiva e non competitiva/ludico-motoria, dando così la possibilità a chiunque di esserci e partecipare alla grande festa.

Il tracciato parte da Piazza Vittorio Emanuele II, risale verso Strada Castelvecchio e il Santuario di Rocciamelone, percorre le curve di Strada Santa Brigida con vista su Moncalieri e Torino, costeggia il Roc di Santa Brigida – il masso erratico portato da un ghiacciaio alpino – e scende all’arrivo nel Bosco del Re, il parco monumentale del Castello di Moncalieri. Anche per questa edizione a curare tracciato e logistica è il Comitato della Torino City Marathon.

Oltre la corsa

La serata non finisce al traguardo. Al termine della corsa è in programma un ricco pasta party, musica e attività per le famiglie: la stessa formula conviviale che nella prima edizione aveva trasformato un evento podistico in una vera festa estiva per tutta Moncalieri. Dietro la scelta del percorso – la collina, i vicoli del centro storico, il Bosco del Re – c’è un impegno preciso di Bosso Group, subito condiviso e promosso anche dall’Amministrazione comunale: valorizzare i luoghi che rendono Moncalieri unica e, allo stesso tempo, promuovere il movimento come abitudine concreta di benessere per chiunque, a qualsiasi età e a qualunque passo.

Un traguardo che vale doppio

C’è un motivo in più per iscriversi alla Moncalieri Reale Run 2026. Anche quest’anno gli organizzatori hanno scelto di devolvere un euro di ogni iscrizione alla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro, confermando l’impegno solidale che fin dalla prima edizione è parte integrante dell’evento.

Per iscrizioni: https://bosso.group/moncalieri-reale-run-2026/