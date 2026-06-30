“Torino 1946–2026”, la mostra sul voto delle donne continua il suo tour nei Comuni

“Torino 1946 - 2026: gli 80 anni del voto delle donne”, la mostra della Città metropolitana di Torino che celebra l’ottantesimo anniversario del primo voto femminile, non si ferma e registra un continuo successo di pubblico. Con l’arrivo di luglio si apre una lunga serie di appuntamenti che toccheranno capillarmente il territorio per tutta l’estate.

Nata per celebrare l’avvicinarsi dell’Ottantesimo anniversario del referendum istituzionale e del primo voto politico delle donne del 2 giugno 1946, l'esposizione ha già toccato oltre 30 Comuni, un percorso espositivo che è stato addirittura duplicato per poter accogliere l'altissimo numero di richieste pervenute dalle amministrazioni locali.

La mostra, ospitata fino a domenica 5 luglio nel Municipio di Villastellone (Via Cossolo 32), toccherà anche la Val di Susa con la tappa di Sant'Antonino di Susa. All'inaugurazione ufficiale prevista mercoledì 1 luglio alle 18,30, insieme al sindaco Andrea Andolfatto, parteciperà il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo.

Con questo nuovo appuntamento, l’allestimento si lancia verso la stagione estiva: con l'inizio di luglio si aprirà infatti una lunga e fitta serie di appuntamenti che porteranno i dodici pannelli espositivi a toccare numerose altre località del territorio metropolitano, garantendo una presenza capillare per tutta l'estate.

"Constatare il grande successo di questa mostra - sottolinea il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo - è la prova di quanto il nostro territorio sia legato alla propria storia democratica. La fitta rete di appuntamenti che partirà a luglio dimostra la forza di questo progetto e la straordinaria sinergia tra la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni locali, unite nel valorizzare le radici della nostra Repubblica".

L’esposizione non racconta soltanto un fondamentale atto politico, ma una vera e propria rivoluzione sociale. Le immagini d’epoca provengono dall'archivio "La Bottega del Ciabattino" di Franco Senestro, un prezioso tesoro di negativi salvato dalla chiusura dello storico quotidiano Gazzetta del Popolo. I volti, l'entusiasmo e le code alle urne restituiscono intatta l'emozione di un momento epocale in cui le donne italiane esercitarono finalmente il loro diritto di voto, scrivendo una pagina fondamentale della nostra storia democratica.

La due edizioni della mostra proseguiranno poi a: Bruino, con inaugurazione martedì 7 luglio alle ore 18, e Salassa (7 - 12 luglio), Perosa Argentina e Varisella (13 - 19 luglio), Pertusio (20 - 26 luglio), Montaldo Torinese (23 luglio - 2 agosto), Usseaux (3 agosto - 16 agosto), Chiomonte (17 agosto - 30 agosto), Nomaglio (17 - 23 agosto), Candiolo (24 - 30 agosto).



