Alba pirotecnica in Barriera e Aurora, festa con fuochi d'artificio per la vittoria del Marocco ai Mondiali

Risveglio con fuochi d'artificio per i residenti nell'area tra corso Palermo e corso Giulio Cesare. All'alba erano decine le persone in festa sui marciapiedi di Aurora e Barriera per la vittoria del Marocco contro l'Olanda ai Mondiali di calcio.

Vince il Marocco

Le due squadre sono finite ai rigori: l'ultimo centro di Saibari ha regalato ai Leoni dell'Atlante la sfida con il Canada il 4 luglio a Houston. E così questa mattina all'alba i tifosi del Marocco, residenti principalmente nella zona al confine delle Circoscrizioni 6 e 7, sono scesi in strada sparando in aria petardi e fontane luminose.

Svegliando quindi una buona parte del quartiere che - complice il caldo di questi giorni ed il temporale di ieri sera che ha regalato un po' di refrigerio - dorme con le finestre aperte. Un episodio su cui va all'attacco il vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea, che parla di zone dove "sembra che le regole non esistano più".

Garcea all'attacco

"Il problema - prosegue l'esponente azzurro - non sono il tifo e la gioia per una vittoria sportiva. Il problema è che - in un quartiere già segnato da degrado e insicurezza - c'è chi si sente libero di occupare le strade, esplodere fuochi d'artificio e creare situazioni di pericolo senza che nessuno intervenga".

"Queste immagini raccontano meglio di qualsiasi slogan il fallimento dell'amministrazione Lo Russo nel garantire sicurezza, controllo del territorio e rispetto della convivenza civile" chiosa Garcea.