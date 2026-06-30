Lavori in Vanchiglietta, nuove strade e marciapiedi tra via Poliziano e via Nievo

Nuovi interventi di manutenzione stradale stanno interessando il quartiere Vanchiglietta, con lavori programmati su via Poliziano e via Nievo. Il progetto prevede il rifacimento della carreggiata e la realizzazione di nuovi marciapiedi, nell’ambito di un piano di riqualificazione della viabilità che punta a migliorare sicurezza e percorribilità.

Rifacimento della strada e nuovi percorsi pedonali

Le opere previste riguardano in particolare il rifacimento del fondo stradale, con l’obiettivo di migliorare la tenuta della carreggiata e ridurre le criticità legate al traffico quotidiano. Parallelamente verranno realizzati nuovi marciapiedi, pensati per rendere più sicuri gli spostamenti a piedi e migliorare l’accessibilità delle vie interessate.