Militare soccorre una motociclista ferita in un’incidente a Perosa Argentina

Si trovava a bordo della sua moto, quando ha visto un violento scontro tra un’altra motocicletta e un’auto. Il fatto è successo nei giorni scorsi a Perosa Argentina. L’uomo, un sottufficiale dell’Esercito, di stanza a Pinerolo, nel 3° Reggimento alpini, si è fermato per prestare soccorso alla motociclista che aveva un’emorragia, causata dalla frattura della gamba destra. Ha usato la sua cintura come laccio emostatico ed è riuscito a contenere la perdita di sangue, permettendo al 118 di arrivare sul luogo e trasportare la donna in ospedale.