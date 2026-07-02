Il vento forte sposta i cassonetti, danni alle auto in sosta

Il forte vento che nella giornata di ieri ha interessato la città, oltre a sradicare gli alberi, ha spostato di peso i bidoncini della raccolta differenziata e causato danni alle auto parcheggiate a Mirafiori Sud. In via Garrone, infatti, un contenitore dei rifiuti è stato letteralmente trasportato dalle raffiche, finendo contro un veicolo in sosta e provocando danni alla carrozzeria.

L'episodio, senza conseguenze per le persone, non rappresenta però un caso isolato. Da tempo, infatti, nelle giornate caratterizzate da vento intenso, i cassonetti vengono trascinati lungo la carreggiata, trasformandosi in un potenziale pericolo sia per gli automobilisti sia per i pedoni.

A intervenire sulla vicenda è il consigliere di “Noi progettiamo per la 2” della Circoscrizione 2, Davide Schirru, che chiede un intervento strutturale per prevenire nuovi incidenti. “Oltre ai danni materiali - sottolinea Schirru -, i cassonetti spostati dal vento rappresentano un rischio concreto anche per i pedoni, che potrebbero essere travolti improvvisamente. Sarebbe necessario che quelli collocati su strada fossero sistemati in spazi delimitati non soltanto dalle tradizionali strisce gialle, ma protetti da apposite barriere capaci di impedirne lo spostamento”.