Casinò di Sanremo, giugno da record: incassi in crescita e quasi un milione di euro distribuito alle slot

Il Casinò ha chiuso in bellezza il primo semestre dell’anno in termini di presenze, vincite e incassi ma anche per l’esclusività e la qualità degli eventi proposti.

Il 22 giugno nella sala privata elegantemente allestita, tra un tripudio di fiori si è svolta la “Cena a Palazzo” con la partecipazione di S.A.S. Il Principe Alberto II di Monaco. L’evento, voluto dal Casinò e dal Comune, ha visto la partecipazione di 140 ospiti, che ne hanno decretato il successo permettendo di consegnare alla Fondazione Prince Albert II € 40.000 finalizzati ai progetti di tutela ambientale. Nel corso della serata è stato presentato il drink “1905” del bartender Nicola Perotti, vincitore della gara Cocktail Casinò di Sanremo, a base di Mesccià, prodotto riscoperto in base alle ricette della tradizione di Casa Grimaldi.

La perfetta organizzazione, il raffinato menù creato per la serata dallo Chef Christian Garcia, storico Chef del Palazzo del Principe di Monaco, hanno ricevuto il gradimento dei partecipanti molti dei quali non avevano mai visitato la Casa da Gioco matuziana e ne sono rimasti favorevolmente colpiti.

Una prestigiosa manifestazione che ha riaffermato i legami tra Sanremo e Monaco, che condividono la ricerca di qualità in ogni iniziativa.

La stessa cura che il Casinò riserva alle sue manifestazioni e agli spettacoli allocati nel suo teatro. Il mese di giugno si è aperto con la gremita festa del 2 giugno, affollata anche dalle associazioni cittadine, impreziosita dalla presenza del prof. Alfonso Celotto e dell’avv. Giulia Guerrini con il loro saggio sulla storia del voto del 2 giugno 1946 e dal concerto dell’Orchestra sinfonica. Il primo di una lunga serie di manifestazioni: da Unojazz Festival del Jazz, con l’elegante mostra Jazzin di Umberto Germinale, ai saggi delle scuole sanremesi, a manifestazioni particolarmente seguite come Danzare per la vita, l’esibizione della Scuola Respighi, l’Oscar dello Sport, lo spettacolo benefico "Franziskani & Friends – Omaggio a Fabrizio De André" a favore dell’associazione Filo d’Oro, l’apprezzato concerto del maestro Alfredo Conte, organizzato dalla Fidapa Sanremo-Ventimiglia- Imperia. Ha destato grande interesse il seminario:” Questioni vecchie e nuove in materia urbanistico-edilizia”, predisposto nel teatro dal Comune di Sanremo in collaborazione con Anci Liguria, Università di Genova e Casinò, a cui ha partecipato il Presidente del Tar Liguria, dott. Giuseppe Caruso.

Il Roof Garden ha registrato il tutto esaurito per lo show di Gabriele Cirilli del 27 giugno a cui hanno partecipato i migliori clienti della Casa da Gioco. Affollatissima anche la cena di gala legata all’”Oscar del cicloturismo” curato dalla Regione Liguria che ha decretato il passaggio di testimone dalla ciclopista Riviera dei Fiori detentrice del titolo Green Road Award 2025 alla ciclovia Trasimeno che ha prevalso su 33 competitor per il 2026. Ludovica Casellati, ideatrice del premio nel 2015 finalizzato alla tutela delle vie verdi regionali e al potenziamento dei progetti di mobilità dolce e sostenibile, ha condotto la serata, allietata dall’attore Raul Cremona, con Peppone Calabrese di Linea Verde.

L’intrattenimento di alta qualità coniugato alla sicurezza e all’eleganza dei luoghi, alla precisa organizzazione, è l’espressione della professionalità che assicura l’azienda Casinò in ogni proposta di divertimento.

Lo dimostrano le presenze in aumento che costantemente attestano il gradimento dei visitatori, che ciclicamente ritornano.

Il mese di giugno ha registrato 19.580 visitatori che hanno portato il dato annuale a totalizzare 124.167 ingressi. Nel primo semestre del 2026 le presenze sono aumentate di 11.500 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. Il bilancio mensile in termini di incassi è la sintesi di questi numeri: € 4,45 milioni.

“Anche nel mese appena concluso la macchina organizzativa aziendale ha concretizzato eventi di grande levatura internazionale, che potenziano ulteriormente il nostro brand e che evidenziano la grande attenzione che riserviamo alla nostra clientela. Ad essa indirizziamo le sempre aggiornate proposte di intrattenimento, monitorando gradimenti e nuove esigenze. Dopo il grande successo del Festival del Poker con Ipo ed Epo, nel mese appena concluso si sono svolti i tornei settimanali Texapoker Series, premiati da sempre numerose iscrizioni. Partecipati anche i tavoli dell’Hold’em poker, dove si alternano sano agonismo e serrata competizione accresciuti dai super jackpot messi in palio. Nei prossimi mesi, esaudendo molte aspettative, proporremo numerosi tornei di livello internazionale, coinvolgenti per premi e per tipologie di gioco, un punto di forza ulteriore della nostra proposta d’intrattenimento. Nelle sale slot, inoltre, stiamo rinnoviamo costantemente i modelli, scegliendo tipologie che interessano piacevolmente gli appassionati, sempre ricordando l’importanza di giocare responsabilmente e con misura in tutte le sale. “Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi

Concludendo:” Stiamo elaborando il nuovo piano di Impresa che guarda al futuro aziendale a medio e lungo termine, un progetto che doterà l’azienda di quegli strumenti strutturali ed organizzativi per essere sempre più concorrenziale e affrontare con i mezzi più opportuni le prossime sfide del mercato. Obiettivi raggiunti e che si ottengono con il lavoro e la passione di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, che ringrazio per l’impegno profuso.”

Giugno segna il giro di boa dell’anno, evidenziando lo splendido montepremi in termini di vincite erogato e gli incassi realizzati.

In sala slot sono stati centrati premi del valore superiore a € 5.000 per complessivi € 962.873. Il premio più ricco del valore di € 35.063 è stato centrato da un cliente di nazionalità cinese che spesso raggiunge Sanremo per trascorrere qualche giorno di vacanza, visitando anche la Casa da Gioco. Dall’inizio dell’anno il montepremi erogato (in premi del valore superiore a € 5.000) ha toccato quota €. 7.688.538.

Sempre apprezzati anche i tavoli dell’Hold’em Poker, dove si realizzano interessanti jackpot. Nel solo mese di giugno due scale reali di fiori e denari sono state premiate con due super premi del valore complessivo superiore a € 250.000.

Giugno si è chiuso con l’introito di €4,45 milioni portando il risultato dal 1° gennaio a € 29,93 milioni. (+11,04% rispetto allo stesso periodo del 2025).