Al Planetario tutti a guardare le stelle sotto il cielo estivo: serate osservative, proiezioni e visite guidate

Un’estate da vivere con il naso all’insù, tra osservazioni al telescopio, spettacoli immersivi, cinema all’aperto, laboratori per bambini e aperture serali.



Da luglio a settembre, Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” propone un ricco calendario di iniziative pensate per tutte le età, trasformando la collina di Pino Torinese nel luogo più vicino allo Spazio sopra Torino.



Protagonista della programmazione estiva sarà il cielo, osservato dalla terrazza del Museo e raccontato attraverso gli spettacoli del Planetario digitale. Accanto alle tradizionali serate osservative tornano gli appuntamenti dedicati alle Perseidi, le celebri “lacrime di San Lorenzo”, che quest’anno saranno arricchite da uno speciale approfondimento sull’eclissi solare del 12 agosto.



Non mancheranno le aperture serali e straordinarie del Museo, gli appuntamenti dedicati alle famiglie con laboratori e cartoon scientifici, e una nuova edizione del Cinema sotto le stelle che, dal 7 agosto, porterà ogni venerdì sulla terrazza del Planetario cinque serate di grande cinema sotto il cielo estivo.



«L’estate sulla collina torinese offre un’atmosfera speciale e il cielo diventa un palcoscenico straordinario. Con la nostra programmazione estiva, dalle osservazioni al telescopio al cinema all’aperto, passando per gli spettacoli in Planetario e le iniziative dedicate ai bambini, invitiamo il pubblico a scoprire il fascino della volta celeste dalla magnifica cornice di Pino Torinese, per un'esperienza capace di unire la scienza a emozioni da vivere e condividere», afferma Eleonora Monge, direttrice di Infini.to – Planetario di Torino.



Per info: www.planetarioditorino.it/estate-al-planetario