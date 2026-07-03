Controlli straordinari serali della Polizia Locale di Nichelino, multati alcuni minimarket

Nella giornata di ieri, giovedì 2 luglio, dalle 20 fino a mezzanotte il Nucleo Polizia Commerciale, della Polizia Locale, ha effettuato (in abiti civili) alcuni controlli nei pressi delle sale scommesse per verificare l'eventuale presenza di minori e il controllo di alcuni minimarket e kebab, per la verifica del rispetto dell'ordinanza sindacale n.114/2026, relativa alla vendita degli alcoolici.

Venduto alcolici fuori dall'orario consentito

Oltre ad alcune violazioni amministrative, tre gli esercizi di vicinato, gestiti da cittadini bengalesi che sono stati sanzionati per la vendita degli alcolici fuori dall'orario consentito. Gli stessi verranno segnalati al SUAP per gli eventuali provvedimenti accessori.