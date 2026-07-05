Doppio oro mondiale nei balli caraibici, Torino premia la giovane Sofia Tita

Un riconoscimento per valorizzare i suoi risultati sportivi e il percorso di crescita personale. L’assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, ha premiato nei giorni scorsi la ballerina torinese, Sofia Tita, 20 anni, fresca vincitrice di due titoli mondiali ai campionati internazionali di balli caraibici disputati a Bologna lo scorso giugno. La cerimonia si è svolta presso la sede dell’assessorato allo Sport in via Corte d’Appello 16.

Doppio oro mondiale a Bologna

Tita ha conquistato il primo posto nelle categorie intermediate di bachata e salsa alla Universal Dance League, andata in scena tra l’11 e il 14 giugno. Un risultato che rappresenta il coronamento di un percorso iniziato otto anni fa e costruito all’interno dell’Hashtag Dance Studio di via Martorelli, in Barriera di Milano, realtà che conta circa 150 iscritti e che ha accompagnato la crescita artistica e sportiva della giovane atleta, seguita dalla maestra Alessandra.

Un percorso nato da una passione precoce

La storia di Sofia affonda le radici in una passione nata fin dall’infanzia, a soli cinque anni, e coltivata nel tempo fino a diventare attività agonistica di livello internazionale. Un cammino che la stessa atleta descrive come legato a una forte sensazione di libertà, maturata attraverso anni di allenamenti e preparazione in sala prove, fino ai successi mondiali recentemente ottenuti.

Carretta: “Un incontro alla pari tra città e sport”

Durante la premiazione, l’assessore Carretta ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa, inserita tra le pratiche avviate dall’amministrazione per valorizzare gli sportivi torinesi. “È un esperimento che portiamo avanti dall’inizio del mandato - ha spiegato -. La città accoglie i suoi campioni, frutto di una società che cresce attraverso sport e cultura. Non sono momenti eclatanti, ma occasioni di scambio alla pari”.