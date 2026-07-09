Detenzione e spaccio di droga, scattano le manette per due persone

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino marocchino gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio del controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Polizia di Madonna di Campagna sono intervenuti nel quartiere Vallette a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un uomo intento a effettuare una presunta cessione di sostanza stupefacente nei pressi di alcune panchine della zona, attraverso l’uso di un monopattino elettrico.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un soggetto seduto su una panchina con accanto un monopattino elettrico. Alla vista della volante, l'uomo si è dato immediatamente alla fuga ma gli agenti lo hanno bloccato poco dopo.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare la somma di 1.350 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio, oltre ad un involucro in cellophane contenente complessivamente circa 80 grammi lordi di sostanza stupefacente, suddivisa in ovuli di eroina e cocaina.

Sorpreso ai domiciliari con quasi 700 grammi di cocaina e crack

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino senegalese di ventotto anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti del Commissariato di Polizia di Barriera di Milano si sono recati presso un alloggio in zona Madonna di Campagna, dove l'uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per effettuare un controllo finalizzato alla verifica della presenza presso il domicilio.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato la porta dell'appartamento aperta e hanno osservato l'uomo mentre si preparava a uscire dall'abitazione, dopo aver contato delle banconote.

Accanto all'ingresso, all'interno di una scatola di cartone, gli agenti hanno rinvenuto una busta contenente sostanza stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare circa 700 grammi di cocaina e crack, suddivisi tra cocaina in pietra, dischi e frammenti di crack, nonché denaro contante per quasi 8.600 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio e sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, il ventottenne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.