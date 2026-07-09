‘Una Torre di Libri’ spalanca le sue porte alla cultura locale e internazionale e dà la cittadinanza onoraria ad Anna Foa

Lo scorso 20 giugno Enzo Bianchi, in dialogo con Sabina Baral, già aveva lanciato il festival dei libri di Torre in anteprima, ma da stasera, giovedì 9 luglio, si entrerà nel vivo delle proposte.

Ad aprire le danze, in piazza del Municipio, in via Repubblica 1, alle 18, sarà Marco Ballestracci parlando il suo libro ‘Fare biciclette. Storie di inventori e grandi imprese’. Seguirà alle 21,15 Franco Faggiani con ‘La luce del primo mattino’.

Venerdì 10, alle 18, dall’ingresso del Cimitero, in via Bertenga 9, partirà ‘Parole di carta e di pietra’, una passeggiata a cura dell’Archivio storico e Beni culturali della Tavola valdese, con storie di abitanti di Torre Pellice. Alle 21,15, in piazza del Municipio, con Simone Lanza, scrittore di ‘Un attimo e arrivo!’, dialogherà Matteo Scali e subito dopo si terrà lo spettacolo teatrale ‘Quanto manca?’ di Anna Demichelis.

La giornata di sabato 11 luglio inizierà al mattino, alle 10,30, al prato del Tempio Valdese, in via Beckwith 4, per ‘Una torre di... libriccini’, con Milena Jahier, una mattinata per bambine e bambini in collaborazione con la Biblioteca civica Carlo Levi. Nello stesso luogo, alle ore 16, verrà presentato ‘Disonorare la guerra’, un libro dell’associazione Maschile Plurale, curato da Marco Deriu.

Alle 17,30 in piazza del Municipio verrà conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Torre Pellice ad Anna Foa: nel suo percorso dedicato alla storia dell’età moderna, alla storia degli ebrei in Europa e in Italia e ai temi della memoria, della persecuzione e delle minoranze, si colloca anche il suo sguardo critico e indipendente sullo Stato di Israele, dando voce alla sofferenza del popolo palestinese. In passato l’amministrazione comunale ha già conferito lo stesso titolo ad Andrea Camilleri, Umberto Eco, Claudio Magris e Dacia Maraini. L’ultimo libro di Foa è ‘Mai più’ e l’incontro con la storica verrà moderato da Gian Mario Gillio.

Sempre in piazza del Municipio, alle 21,15, ci sarà il concerto ‘A Miles Supreme. Cent’anni di John Coltrane e Miles Davis’ con Emanuele Cisi, sax tenore, Lorenzo Fossati, tromba, Paolo Birro, pianoforte, Marco Micheli, contrabbasso, e Luca Santaniello, batteria. L’attrice Alessia Olivetti leggerà da ‘Coltrane secondo Coltrane. Tutte le interviste’ e ‘Miles. L’Autobiografia’.

Domenica 12, alle 11,30, in piazza del Municipio, Bruna Peyrot presenterà ‘Valdesi. Donne e uomini nella Storia’, mentre alle 17 la fotografa Paola Mongelli parlerà del suo ‘Respirare con gli occhi’ con Samuele Pigoni. Infine, alle 18 Paolo di Paolo porterà il suo ‘Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti, una vita al presente’, in dialogo con Gabriella Ballesio.

Il postludio del festival 2026, nell’ambito del LXV Convegno della Società di Studi Valdesi, è previsto per venerdì 4 settembre, alle 21: Gad Lerner presenterà il libro di Paolo Naso ‘Dio benedica l’America. Il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump’.