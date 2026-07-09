Sport, solidarietà e ricerca: a Moncalieri il 1° Memorial “Antonella Garabello”

Il calcio che fa bene al cuore, quello che unisce le persone per una causa nobile. Venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 20, il Campo del Moncalieri Calcio (via Confalonieri 9) ospita il 1° Memorial “Antonella Garabello”, un torneo triangolare di calcio a 8 all’insegna dello sport, della solidarietà e della memoria.

Sport, solidarietà e ricerca contro il cancro

Lo slogan della manifestazione parla chiaro: “Sport, solidarietà, ricerca: INSIEME per un futuro senza cancro”. Un invito aperto a tutta la cittadinanza per riempire gli spalti e fare la differenza, riassunto perfettamente dal claim dell'evento: “Ogni goal segnato è un passo avanti per la ricerca”. Sul rettangolo verde si sfideranno tre storiche realtà industriali e produttive, unite per un fine comune e solidale: ZETATI IMPIANTI (Azienda Promotrice), IVECO ORECCHIA e FARID ZOELLER GROUP.

Nel ricordo di Antonella Garabello

L’ingresso all'evento è a donazione libera. Tutti i fondi raccolti durante la serata saranno interamente destinati alla Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro di Candiolo, un'eccellenza del territorio e un punto di riferimento fondamentale nella lotta contro i tumori. Un'occasione preziosa per vivere una serata di grande sport e per ricordare Antonella Garabello, trasformando la memoria in un motore di speranza e supporto concreto per chi combatte ogni giorno contro la malattia.