Tenta due rapine armato di coltello, ma la sua fuga è bloccata dai carabinieri di Moncalieri

Momenti di forte tensione nella notte tra martedì e mercoledì, nella zona tra i giardini Battistini di Moncalieri e piazza Bengasi, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver tentato di rapinare alcune persone brandendo un coltello.

Trentenne di origine nordafricana

Il rapido intervento dei militari del Nucleo Radiomobile dell'Arma ha permesso di fermare il presunto autore pochi minuti dopo le segnalazioni, evitando che l’episodio degenerasse ulteriormente. In base ai primi accertamenti, il sospettato, un 35enne di origine marocchina, senza fissa dimora e che amava muoversi su un monopattino, avrebbe provato dapprima a sottrarre denaro a un anziano e, successivamente, avrebbe preso di mira un gruppo di ragazzi minorenni nei pressi di via Papa Giovanni, poco distante da piazza Bengasi. Le persone coinvolte hanno subito contattato le forze dell’ordine.

Il pronto intervento dei carabinieri

Ricevute le descrizioni del presunto aggressore, le pattuglie hanno avviato le ricerche e lo hanno individuato nel giro di pochi minuti nella zona di corso Trieste., dopo che il malvivente aera stato raggiunto da alcuni passanti che lo avevano bloccato fino all’arrivo dei carabinieri. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto il coltello che sarebbe stato utilizzato per intimidire le vittime durante i tentativi di rapina.

Per l’interessato si sono aperte le porte del carcere con l’imputazione di “tentata rapina aggravata”, restituendo un pò di tranquillità ai residenti della zona di Borgo San Pietro.