"Margherita a Stupinigi" e "Passepartout": doppio appuntamento alla Palazzina di Caccia

Siamo nel pieno dell'estate ma la Palazzina di Stupinigi non chiude per ferie, anzi continua ad offrire appuntamenti e visite guidate speciali. La residenza sabauda del Comune di Nichelino propone un doppio evento interessante, tra venerdì 10 e sabato 11 luglio.

Margherita a Stupinigi, alla scoperta della Regina

Nell’anno del centenario della morte della Regina Margherita, la visita guidata Margherita a Stupinigi racconta la storia della Palazzina attraverso la sua ultima illustre e regale abitante che a Stupinigi soggiornò dal 1901 al 1919: l'appuntamento è domani, venerdì 10 luglio 2026, a partire dalle ore 15.45.

Di sala in sala, si esploreranno gli ambienti abitati dalla prima Regina d’Italia che fece diventare la Palazzina di Stupinigi una delle sue residenze prevalenti dotando il palazzo di numerosi accessori finalizzati alla sua comodità, tra cui il potenziamento dell’impianto di riscaldamento, i servizi di ritirata all’inglese con acqua corrente e lavandini con acqua fredda e calda, la corrente elettrica e l’ascensore idraulico, un elemento tecnico sorprendente in un contesto barocco.

Con "Passepartout" visite dietro le porte segrete

Sabato 11 luglio (e poi di nuovo quello successivo, il 18) Gli appuntamenti del mese di “Passepartout” conducono dietro le porte segrete, negli ambienti nascosti della servitù, tra corridoi, passaggi e collegamenti interni utilizzati per muoversi in modo discreto all’interno del complesso. Un itinerario che permette di osservare la Palazzina da una prospettiva diversa, entrando nei luoghi in cui si svolgeva il lavoro quotidiano necessario al funzionamento della corte.

La visita attraversa il dedalo di stanze e percorsi riservati che consentivano ai servitori di raggiungere discretamente le sale e gli appartamenti privati senza essere visti. Tra gli elementi più curiosi del percorso figura anche il sistema di campanelli automatici che permetteva di richiamare la servitù dalle diverse sale della residenza. La visita offre così l’occasione di comprendere più da vicino l’organizzazione della vita di corte e la complessa macchina che rendeva possibile la gestione quotidiana di una residenza come Stupinigi.

Le visite sono in programma sabato 11 e 18 luglio, alle 10.30, 12, 14.30 e 16. Durata: un’ora circa. Per partecipare alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione: stupinigi@info.ordinemauriziano.it

Vista la particolarità del luogo oggetto della visita, normalmente non accessibile al pubblico, i visitatori saranno dotati di caschetto di protezione, per questo motivo possono accedere solo gli adulti e i ragazzi al di sopra dei 12 anni di età ed i gruppi non possono essere superiori alle 10 persone. È necessario indossare un abbigliamento comodo e calzature chiuse, come scarpe da ginnastica o da trekking leggero. È vietato l’accesso con borse e/o zaini ingombranti. Il percorso non è agibile a persone con disabilità.