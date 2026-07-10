Meteo, il fine settimana regala qualche temporale, ma il caldo rimane ospite sgradito

Tra oggi e domani deboli infiltrazioni di aria più instabile in quota permetteranno lo sviluppo di temporali soprattutto sui rilievi, con un modesto calo delle temperature che smorzerà temporaneamente il caldo di questi giorni. Da domenica tuttavia l'alta pressione si rinforzerà nuovamente a tutte le quote, con una nuova ondata di calore, più umida e quindi afosa, che durerà per tutta la settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, al pomeriggio maggiore nuvolosità a partire dai rilievi alpini, con rovesci e temporali sparsi, che potranno espandersi sulle pianure nel tardo pomeriggio di oggi. Domani stessa trama, ma con un coinvolgimento maggiore delle pianure. I fenomeni potranno risultare localmente intensi con forti raffiche di vento, e qualche grandinata di piccole dimensioni.

Temperature massime tra 32 e 33°C oggi in leggero aumento domani. Minime oltre i 22/23 °C, con umidità più alta che renderà il caldo più afoso.

Ventilazione in generale assente o debole variabile, temporanei incrementi del vento saranno dovuti per lo più alle raffiche provenienti dai temporali.

Da domenica alta pressione nuovamente in rinforzo, aumento delle temperature che saranno ancora ben oltre le medie del periodo e nuova ondata di caldo a partire da lunedì che potrebbe durare tutta la settimana prossima.

Per maggiori approfondimenti sulla zona di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.