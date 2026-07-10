Incidente tra Savona e Spotorno: morto un motociclista di Torino

È torinese la vittima dell'incidente che si è verificato questo pomeriggio tra Savona e Spotorno all'altezza di Vado. Il sinistro che ha visto coinvolta una moto si è verificato poco dopo le 12.00 al km 47+500 in direzione Ventimiglia.

Immediatamente sul posto i soccorsi

Pochi minuti dopo lo schianto, la circolazione è stata completamente bloccata, provocando la formazione di una coda che ha rapidamente raggiunto diversi chilometri. Successivamente il tratto di A10 è stato chiuso con l'uscita obbligatoria al casello di Savona.

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce Bianca, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale incaricato della gestione della viabilità, al lavoro per mettere in sicurezza l'area e consentire le operazioni di soccorso.

Inutili i tentativi di rianimare il 56enne

Purtroppo vani sono stati i tentativi di soccorrere il motociclista, un 56enne di Torino, che purtroppo non ce l'ha fatta.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione.

Pesanti ripercussioni sul traffico

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti sull’A10 in direzione della Riviera di Ponente e del confine con la Francia. Disagi si sono registrati anche sulla viabilità ordinaria, in particolare sull’Aurelia, con code e rallentamenti che hanno interessato diverse zone del Savonese. Code e disagi, quindi, anche per i torinesi che si sono messi in viaggio per raggiungere il mare per il weekend.