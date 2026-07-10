Antonello da Messina tra Cefalù e Torino: due "Ritratto d'uomo" a confronto

Apre l’11 luglio 2026 al Museo Mandralisca di Cefalù la mostra L'enigma del sorriso. Antonello da Messina tra Cefalù e Torino, un progetto espositivo di eccezionale rilievo scientifico e culturale, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Culturale Mandralisca ETS e Palazzo Madama – Museo Civico d'Arte Antica di Torino.

Per la prima volta in Sicilia, il celebre Ritratto d'uomo del Museo Mandralisca — universalmente noto come 'l'ignoto marinaio'— viene messo a confronto diretto con il Ritratto d'uomo di Palazzo Madama, conosciuto come Ritratto Trivulzio: due dei vertici assoluti della ritrattistica rinascimentale, entrambi opera di Antonello da Messina, entrambi custodi di un enigma — quello del sorriso — che non ha mai smesso di interrogare chi li osserva.

La mostra non nasce da una logica comparativa tradizionale, ma da una precisa ipotesi critica: rendere visibile la trasformazione del ritratto come luogo di costruzione dell’identità moderna, in cui il volto diventa spazio della coscienza, della relazione e del pensiero. Il dialogo tra le due opere, tra i due sorrisi — quello ironico e mobile di Cefalù, quello trattenuto e concentrato del Trivulzio - consente di leggere la trasformazione del soggetto quattrocentesco: dall’individuo come carattere sociale all’individuo come presenza interiore.

La tappa torinese

Alla tappa siciliana, in corso fino al 4 novembre 2026, seguirà quella torinese: dal 12 novembre 2026 al 22 febbraio 2027, il Ritratto d'uomo del Mandralisca sarà ospite di Palazzo Madama, dove dialogherà con il Ritratto Trivulzio nelle sale del museo che lo custodisce stabilmente. Il passaggio tra le due sedi non è soltanto logistico, ma concettuale: dal contesto mediterraneo che ha generato la sensibilità luminosa e psicologica di Antonello alla dimensione europea e pubblica del patrimonio.

La struttura del progetto assume un valore simbolico oltre che scientifico. A Cefalù, nel contesto mediterraneo che ha generato la sensibilità luminosa e psicologica di Antonello, il confronto consente di rileggere il capolavoro del Mandralisca alla luce della maturità veneziana. È il momento del ritorno all’origine. A Torino, nel luogo che custodisce uno degli esiti più compiuti della stagione lagunare, il dialogo si rovescia: il volto mediterraneo incontra la forma universale. È il momento del compimento.

Il percorso espositivo ripercorre idealmente il cammino dell’artista: dal crocevia meridionale alla dimensione europea, dal dato individuale alla sintesi assoluta.

A Torino, la mostra si inserisce nel ciclo Incontro con il capolavoro, il programma espositivo di Palazzo Madama dedicato ai grandi protagonisti della storia dell'arte antica e moderna. Non solo prestiti eccellenti, ma progetti di approfondimento scientifico e culturale costruiti come dispositivi narrativi capaci di generare conoscenza, stimolare il dialogo interdisciplinare e aprire nuove prospettive di lettura del patrimonio. Con Antonello da Messina, il ciclo affronta uno dei momenti fondativi della pittura rinascimentale e uno dei nodi più affascinanti della storia del ritratto europeo.