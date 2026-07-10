Mirafiori, la 500 ibrida non riparte più: il 13 luglio catene di montaggio di nuovo ferme "Campanello d'allarme grave"

Anche la prossima settimana la Carrozzeria di Stellantis fermerà la produzione della 500, si trata di lunedì 13 luglio. Un altro stop dopo quello intorno alle festività di San Giovanni e l'allungamento della fermata estiva di agosto. Una situazione che preoccupa sempre di più i sindacati. "Ormai queste fermate produttive si ripetono strutturalmente tutte le settimane, ed ogni volta ripetiamo che questi sono campanelli di allarme gravi. Non smetteremo di denunciare questa situazione né di indicarne le vere cause che stanno nella mancata attribuzione di un nuovo modello oltre la 500 e nella mancanza di investimenti per una nuova linea di produzione", dice Gianni Mannori, responsabile Mirafiori per Fiom Cgil. "Elkann e Filosa - aggiunge - hanno la responsabilità di questo continuo declino a cui hanno destinato il nostro territorio e con loro tutte le Istituzioni che nulla stanno facendo o dicendo per invertire questa rotta".

Preoccupazione viene espressa anche da Rocco Cutrì, segretario generale di Fim Cisl Torino e Canavese, insieme al referente settore automotive, Igor Albera. "L’azienda ha comunicato ai Delegati Sindacali una ulteriore fermata produttiva per lunedì 13 luglio, motivata dalla mancata fornitura dei motori. Si evidenziano in modo chiaro le criticità già evidenziate nelle settimane precedenti sulle produzioni della FIAT 500 Ibrida. Essere riusciti, con sforzi notevoli, a presentarsi operativi all'appuntamento produttivo, dimostrare di riuscire a fare i numeri richiesti e poi vedersi stoppare continuamente è frustrante e mette in discussione la fiducia che si stava iniziando a creare con la nuova dirigenza del Gruppo".



"In un momento così delicato, non ci si possono permettere debolezze di questa natura. Alla luce dei fatti, l’Azienda deve analizzare a fondo le criticità che hanno portato a questa défaillance e porre rimedio in maniera strutturale", concludono.



“Visto i continui rallentamenti della produzione della 500 ibrida, come uilm siamo preoccupati per il futuro di Mirafiori, noi pensiamo che per sopperire a questo calo di produzione serve un modello ponte fino al 2030 data in cui parte la nuova famiglia della 500. Così riusciamo a saturare l'impianto e teniamo dentro i somministrati senza fargli perdere il salario” commenta Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino.