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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 10 luglio 2026, 13:03

Rubano il portafoglio e provano a fare acquisti con la carta di credito: scoperti e arrestati

Le manette dei carabinieri scattate all'interno di un noto centro commerciale di Nichelino

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Pensavano di fare compere gratis grazie alla carta di credito trovata nel portafoglio che avevano rubato, ma il loro piano è stato rapidamente scoperto e per entrambi sono scattate le manette. Si è conclusa in questa modo la vicenda avvenuta nei giorni scorsi in un noto centro commerciale di Nichelino.

Denuncia del proprietario e intervento dei carabinieri

Dopo aver sottratto il portafoglio a una persona, i due malviventi hanno cercato di utilizzare la carta di credito della vittima per effettuare alcuni acquisti. Il loro tentativo, però, è stato interrotto in breve tempo grazie al rapido intervento dei carabinieri. In seguito alla denuncia presentata dal proprietario del portafoglio e ai primi accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dei sospettati. 

Scoperti e arrestati all'interno del centro commerciale

I due sono stati individuati all’interno del centro commerciale mentre tentavano di usare la carta rubata poco prima. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando i responsabili prima che potessero effettuare altri acquisti. Al termine dell’operazione, il portafoglio e la carta di credito sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario.

Massimo De Marzi

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