Rubano il portafoglio e provano a fare acquisti con la carta di credito: scoperti e arrestati

Pensavano di fare compere gratis grazie alla carta di credito trovata nel portafoglio che avevano rubato, ma il loro piano è stato rapidamente scoperto e per entrambi sono scattate le manette. Si è conclusa in questa modo la vicenda avvenuta nei giorni scorsi in un noto centro commerciale di Nichelino.

Denuncia del proprietario e intervento dei carabinieri

Dopo aver sottratto il portafoglio a una persona, i due malviventi hanno cercato di utilizzare la carta di credito della vittima per effettuare alcuni acquisti. Il loro tentativo, però, è stato interrotto in breve tempo grazie al rapido intervento dei carabinieri. In seguito alla denuncia presentata dal proprietario del portafoglio e ai primi accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dei sospettati.

Scoperti e arrestati all'interno del centro commerciale

I due sono stati individuati all’interno del centro commerciale mentre tentavano di usare la carta rubata poco prima. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando i responsabili prima che potessero effettuare altri acquisti. Al termine dell’operazione, il portafoglio e la carta di credito sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario.