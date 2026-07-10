Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche

(Adnkronos) - Dalla presa in carico multidisciplinare alla ricerca clinica, fino all'accesso alle terapie innovative: il viaggio nel Centro Clinico NeMO di Ancona, dove oltre mille persone con malattie neuromuscolari hanno già trovato un percorso di cura integrato. La visita dell'assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro mette al centro un'esperienza che unisce ospedale, professionisti, istituzioni e associazioni, trasformando la fragilità in un valore per l'intero Servizio Sanitario Regionale.