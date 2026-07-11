OneRepublic conquistano Asti: Ryan Tedder conferma perché è uno dei grandi protagonisti del pop contemporaneo

Il Piemonte è stato il punto di partenza del tour italiano degli OneRepublic. Ad Asti, davanti a circa cinquemila spettatori, la band americana ha inaugurato il "From Europe, With Love Tour", prima delle altre due date previste nel nostro Paese, regalando quasi due ore di musica e un concerto che ha confermato il ruolo centrale di Ryan Tedder, non soltanto come frontman degli OneRepublic, ma come uno degli autori e produttori più influenti del pop degli ultimi vent'anni.

Per molti il nome OneRepublic coincide con Counting Stars, Apologize, Secrets o I Ain't Worried. In realtà la storia della band racconta molto di più. Racconta un gruppo che, quando Spotify non esisteva e i social erano ancora agli albori, intuì prima di altri il potenziale della rete. Dopo essere stati scaricati dalla loro etichetta discografica, gli OneRepublic continuarono a pubblicare la propria musica su MySpace, diventando uno dei primi grandi fenomeni musicali della piattaforma. Fu proprio quel successo ad attirare l'attenzione di Timbaland, che trasformò Apologize in un successo mondiale.

Ad Asti, però, non è arrivata una band che vive di nostalgia. La scaletta, composta da 26 brani, alterna i grandi classici alle produzioni più recenti, confermando come gli OneRepublic continuino a evolversi senza perdere la propria identità.

Il centro dello spettacolo rimane Ryan Tedder. Sul palco si muove con naturalezza, dialoga continuamente con il pubblico, scherza, balla, salta e trasforma ogni pausa tra una canzone e l'altra in un momento di condivisione. Più volte inserisce il nome di Asti nei testi, racconta quanto ami l'Italia anche come meta delle sue vacanze e conquista la piazza con un'ironia spontanea. Parlando della passione italiana per la buona cucina e la musica, scherza sul fatto che un test del DNA dovrebbe rivelargli «qualche percentuale di sangue italiano», perché un legame così forte con il nostro Paese deve pur avere una spiegazione.

L'atmosfera resta coinvolgente per tutta la serata. Il pubblico accompagna praticamente ogni brano, canta i ritornelli, batte le mani a tempo e partecipa con entusiasmo dall'inizio alla fine. Un coinvolgimento che trova uno dei momenti più intensi durante Apologize, quando Tedder rimane seduto al pianoforte lasciando che siano soprattutto la canzone e le migliaia di voci della piazza a costruire uno dei passaggi più emozionanti del concerto.

Di grande impatto anche Halo, eseguita con l'accompagnamento dell'intera band e degli archi. Molti potrebbero considerarla una semplice cover di Beyoncé, ma il pubblico scopre così un altro aspetto della carriera di Tedder: la canzone porta infatti anche la sua firma, come autore.

Lo spettacolo alterna continuamente musica e interazione. Più volte Tedder lancia bacchette da batteria verso gli spettatori, nel finale estrae da un borsone tre palloni che calcia fino in fondo alla piazza e, poco prima del bis, utilizza una Insta360 per riprendere pubblico, band e sé stesso, con le immagini proiettate in tempo reale sui maxischermi.

Anche dettagli apparentemente secondari raccontano la personalità dell'artista. Sul palco Tedder indossa una t-shirt dei Metallica, quella dello storico album "...And Justice for All", quasi a ricordare come dietro uno dei più importanti songwriter del pop contemporaneo ci sia prima di tutto un musicista.

Il debutto italiano del "From Europe, With Love Tour" lascia così ad Asti un concerto capace di unire spettacolo, partecipazione e qualità musicale. Ma soprattutto conferma una certezza: gli OneRepublic continuano a riempire le piazze perché le loro canzoni hanno attraversato generazioni diverse. E perché al centro del progetto resta un artista come Ryan Tedder, capace di scrivere, interpretare e raccontare il pop contemporaneo con la stessa credibilità da oltre vent'anni.