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Cronaca | 12 luglio 2026, 13:19

Incidente mortale a Perosa Argentina, vittima un motociclista sessantottenne

Il drammatico sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi in borgata Selvaggio, purtroppo vano il pur tempestivo intervento dei sanitari del 118

Incidente mortale a Perosa Argentina, vittima un motociclista sessantottenne

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio, nel territorio  comunale di Perosa Argentina. L'allarme è scattato intorno alle 11.30, quando l'équipe medica del 118 di Azienda Zero è stata attivata d'urgenza per un sinistro lungo la strada provinciale 23, precisamente all'altezza di Borgata Selvaggio.

L'incidente ha visto il coinvolgimento di una motocicletta su cui viaggiava un uomo di 68 anni di cui non sono ancora state rese note le generalità. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, i traumi riportati dal conducente si sono rivelati fatali. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sessantottenne direttamente sul luogo del sinistro.

Redazione

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