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Cronaca | 12 luglio 2026, 13:36

Infortunio nell'Orrido di Foresto, decisivo il lavoro sul posto dei soccorritori

Evitato il complesso trasporto in barella grazie alla stabilizzazione di un arto lussato immediatamente effettuata sul posto

Una manovra tempestiva ed efficiente ha permesso di risolvere rapidamente una situazione d'emergenza all'interno dell'Orrido di Foresto, in provincia di Torino. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti per prestare aiuto a un uomo che stava percorrendo la via ferrata e che ha improvvisamente accusato una sospetta lussazione alla spalla a causa di un movimento non traumatico.

La richiesta di soccorso è giunta al Numero unico di emergenza 112 intorno alle 10.30, inviata direttamente dall'interno della gola. Nonostante le notevoli interferenze sulla linea telefonica, gli operatori sono riusciti a comprendere la natura del problema e a localizzare l'infortunato. La centrale operativa ha così disposto l'invio immediato di una squadra di tecnici via terra, nella quale erano integrati anche due operatori sanitari.

I soccorritori hanno camminato lungo il sentiero attrezzato fino a raggiungere il paziente. Una volta valutato il quadro clinico, il personale medico ha scelto di agire direttamente sul posto: la lussazione è stata ridotta e l'arto è stato immobilizzato. Questa decisione si è rivelata strategica. Evitando il ricorso alla barella, che in un contesto impervio come l'Orrido avrebbe imposto manovre di trasporto lunghe e complesse, l'uomo è stato messo in condizione di camminare.

Il ferratista ha così potuto completare il percorso e raggiungere l'uscita a valle a piedi, procedendo in sicurezza grazie al costante supporto dei tecnici del Soccorso alpino. Ad attenderlo all'esterno della via attrezzata c'era un'autoambulanza, alla quale il paziente è stato affidato per il successivo trasferimento in ospedale. Alle operazioni ha collaborato attivamente anche il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Redazione

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