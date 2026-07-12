Sal da Vinci, De Luigi, Trincia, Pintus, Raffaele, Stomp e l'omaggio a Morricone: ecco la stagione del Teatro Colosseo

Il Teatro Colosseo, diretto da Claudia Spoto, torna da ottobre 2026 a maggio 2027 con una stagione che attraversa generi e linguaggi, confermandosi come uno dei poli culturali più vivaci della città. Il nuovo cartellone propone oltre 80 titoli tra comicità, musica, podcast dal vivo, teatro di parola, danza e special project, nel segno di un “pop theatre contemporaneo” che unisce qualità artistica e accessibilità.

Un teatro popolare e urbano

Il Colosseo rinnova la sua vocazione di casa per gli artisti e di luogo aperto alla città. “Il pubblico ci sceglie non solo per i nomi in cartellone, ma per l’idea di teatro che proviamo a incarnare – spiega la direttrice Claudia Spoto – un luogo dove condividere emozioni vere, pensiero e leggerezza”. La stagione nasce anche sulla scia dei successi dell’anno precedente: 152 giornate di spettacolo, 98 titoli e quasi 180.000 spettatori. Durante l’estate 2026, tra l'altro. il teatro ha completato il rinnovamento della platea, con nuove poltrone, impianto luci e una facciata verde che ne rafforza l’identità sostenibile.

Comicità e stand-up

Il sipario si apre il 3 ottobre con Turbopaolo e Il poliziotto del formaggio, debutto torinese del fenomeno social Paolo Sarmenghi, seguito dal ritorno di Fabio De Luigi con BIOL – In Carne e Ossa Tour (8 e 9 ottobre, già sold out). La stand up attraversa l’intera stagione con Giorgia Fumo, Stefano Rapone, Eleazaro Rossi, Daniele Tinti, Angelo Pintus, Katia Follesa e l’atteso appuntamento internazionale con Jimmy Carr e il suo Laughs Funny – Brand New Live Tour in lingua originale.

Grandi voci

Sul fronte musicale, il Colosseo ospita Benji & Fede (Sempre in due), Nomadi (Cartoline da qui), Sal Da Vinci, Mr Rain, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Eugenio Finardi, Malika Ayane, Francesca Michielin, Michele Zarrillo, Arisa, Tosca, Fabio Concato. Residenza speciale di Max Gazzè con L’ornamento delle cose secondarie – In teatro. Omaggi sinfonici a Hans Zimmer e Ennio Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra. Sul versante internazionale, Steve Hackett con Best of Genesis Solo Gems – 2026 Tour e il crossover di Jodokcello, tra i nomi più originali della nuova scena europea.

Podcast live

Il Colosseo continua inoltre a essere casa per i linguaggi nati online: Illumina Show di Luca Dodaro, Non aprite quel teatro con J Ax, Pedar e Matteo Lenardon, Luca Bizzarri con Non hanno un amico – dubbio. Tra i nomi di spicco creator come Roby, Jenny e Lorenzist. Accanto ai podcast, arrivano narratori e divulgatori dal vivo: Gianluca Gotto, Pablo Trincia, Mario Calabresi, Benedetta Tobagi, Sara Poma e Massimo Recalcati con Genitori oggi. Un mestiere impossibile.

Prosa e danza

Tra i protagonisti della scena teatrale: Marco Paolini (Bestiario idrico), Vinicio Capossela (E Morte non avrà dominio), Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia, Lucia Vasini (Breaking Brecht), Neri Marcorè (Omaggi a Giorgio Gaber), Virginia Raffaele, Andrea Pennacchi (Prima Facie e Shakespeare and me). E poi i grandi spettacoli che intrecciano musica e danza: Monet – una vita a colori di Marco Goldin, il ritorno di STOMP e della Parsons Dance, fino al rito collettivo di Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna, evento di Capodanno.

Info

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Colosseo e online su www.teatrocolosseo.it. Si confermano le formule: Carnet del Colosseo: cinque spettacoli a scelta con il 20% di sconto (fino al 1° settembre), Colosseo Card: per costruire il proprio percorso di visione durante l’anno.