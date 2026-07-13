"Così all'improvviso", la Circoscrizione 5 ancora protagonista del grande cinema

La Circoscrizione 5 si conferma sempre più un punto di riferimento per il mondo del cinema. Ancora una volta il nostro territorio è stato scelto come location per un'importante produzione cinematografica realizzata nell'ambito delle attività di Film Commission Torino Piemonte. Nei giorni lunedì 6 e martedì 7 luglio 2026 la troupe del film “Così all’improvviso” ha battuto i primi ciak nel quartiere, contribuendo a valorizzare gli spazi e le peculiarità della Circoscrizione.

Si tratta di un importante riconoscimento per il territorio, che negli ultimi anni è stato sempre più apprezzato dal settore audiovisivo grazie alla varietà delle sue location, alla collaborazione con le istituzioni e alla capacità di accogliere produzioni di rilievo. "Come vice presidente della Circoscrizione 5, insieme alla coordinatrice Silvia Acquaro esprimiamo grande soddisfazione nel vedere il nostro quartiere diventare sempre più protagonista di iniziative culturali e cinematografiche che contribuiscono a promuovere l'immagine del territorio ben oltre i confini cittadini - dice Antonio Cuzzilla -. Ogni produzione rappresenta un'opportunità di valorizzazione, visibilità e crescita, confermando la Circoscrizione 5 come una realtà dinamica, capace di attrarre progetti di qualità e di essere sempre più al centro del panorama cinematografico torinese".