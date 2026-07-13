Due piccole gazzelle di Mhorr vivono nella savana di Cumiana [VIDEO]

Dopo le prime settimane trascorse con le mamme, ora convivono con antilopi, giraffe, gazzelle di Thomson e impala, nella savana del Bioparco Zoom Torino di Cumiana.

Sono le due gazzelle di Mhorr nate 5 e 4 mesi fa, Elizabeth e Isabel. Gli unici esemplari nati in Italia quest’anno: “Il futuro di questa specie dipende quasi esclusivamente dalle nascite che avvengono in ambiente controllato – spiega Irene Carnovale, curatrice del Bioparco Zoom Torino –. Tra Chad e Niger si contano ormai meno di 200 esemplari, diffusi in meno dell’1% del loro habitat originario. Ecco perché ogni nascita è preziosa per la gazzella di Mhorr, ormai esposta anche al rischio dell’impoverimento genetico». Una condizione determinata da decenni di pressione venatoria e del progressivo degrado degli ambienti desertici del Sahara.

Di giorno Elizabeth e Isabel preferiscono riposare nelle aree più ombreggiate della savana, mentre verso sera giocano con i piccoli impala. Vista la loro età non hanno ancora assunto il caratteristico mantello bianco e rosso-bruno degli adulti, ma conservano la livrea marrone uniforme tipica dei primi mesi di vita.