Accademia Sport di Porte debutta alla Gothia Cup con i colori di SKF Italia

Migliaia di giovani atleti in campo da oggi per la 51° edizione della Gothia Cup. Il più grande torneo di calcio giovanile al mondo accoglie quest’anno oltre 1.900 squadre provenienti da 79 Paesi, con più di 5.100 partite tra gironi eliminatori e finali che saranno disputate il 18 luglio all'Ullevi Stadium.

SKF si conferma sponsor ufficiale di questa manifestazione e, in particolare, SKF Italia gareggia nel Gothia Special Olympics Trophy con la squadra Accademia Sport di Porte (TO). Il team, infatti, ha vinto il torneo SKF Italia Meet the World disputato a fine aprile in provincia di Torino e dedicato ad atleti con disabilità intellettive, un evento che l’azienda organizza da molti anni con l’obiettivo di promuovere lo sport e i suoi valori positivi come strumento di integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità.

“Per noi i ragazzi di Accademia Sport hanno già vinto – dichiara l’amministratore delegato di SKF Italia Sandro Chervatin – perché si sono dimostrati maturi e responsabili, perfettamente capaci di affrontare e gestire al meglio un’esperienza di alto livello come la partecipazione alla Gothia Cup, che oltre al lato sportivo prevede un viaggio in Svezia e la permanenza lontano dalle famiglie per diversi giorni. Questi giovani atleti rappresentano la nostra azienda in campo e lo fanno con lealtà, fairplay, entusiasmo e tanta voglia di crescere. Auguriamo a tutti i team di vivere questa settimana all’insegna dell’aggregazione e della sana competizione”.