Barattolo, Lo Russo: "Regione ha complicato gestione con riduzione giornate vendita. Stiamo cercando soluzione"

Dopo la stretta della Regione, il Comune di Torino al lavoro per trovare una soluzione al Barattolo. La questione si trascina da mesi: il Consiglio Regionale ha recentemente cambiato le regole per lo svolgimento del Suk di via Carcano, mettendo dei paletti che secondo gli ambulanti, centrosinistra e M5S stravolgerebbero lo spirito del mercatino e sarebbero irrealizzabili. Per la Regione, invece, la decisione è stata presa per contrastare le pratiche di vendita irregolare presenti all'interno del mercato.

Giornate dimezzate

La battaglia sta nella definizione dell'attività commerciale: per la Città il Barattolo è un mercato di libero scambio mentre per la Regione è un mercato hobbistico. Dal Grattacielo inizialmente la decisione era stata di limitare a 12 le giornate di svolgimento del mercato, mentre fino ad oggi veniva svolto circa 90 giorni l'anno, ma dopo una convenzione con il Comune di Torino si è passati a 40. Meno della metà rispetto all'origine.

Troppo pochi per gli ambulanti, persone in difficoltà economica, la cui unica fonte di reddito spesso è rappresentata dalla merce venduta al Barattolo. Pochi euro che prima bastavano a malapena a sostenere le famiglie ed ora si sono ulteriormente ridotti. Ad intervenire è il sindaco Stefano Lo Russo, ai microfoni di To Radio, in risposta ad una residente che si lamentava dell'abbandono dei rifiuti post mercato.

Soluzione amministrativa

"Noi - ha spiegato il primo cittadino - avevamo regolarizzato il mercato di Libero Scambio poi questo Consiglio Regionale con una legge ha complicato la gestione operativa del luogo". "La convenzione imposta - ha aggiunto - che numera il limite della giornate di vendita, ha messo in difficoltà la Città".

Ma Palazzo Civico sta cercando una soluzione: "L'obiettivo è di tornare ad un regime più ordinato, che evita l'abbandono di rifiuti: da qualche mese stiamo lavorando per trovare una soluzione amministrativa per gestire meglio il Barattolo adatte a governare il processo. Sono ottimista che questo soluzioni arriveranno".

Ricca (Lega) all'attacco

A replicare è il capogruppo regionale della Lega in Regione Fabrizio Ricca: “Se Lo Russo pensa di fare suk illegali in tutte le circoscrizioni della città cercando di aggirare la legge regionale che regolamenta il Barattolo e la convenzione da lui firmata con la Regione, forse non ha capito che per noi il rispetto delle regole non è negoziabile. Anziché trovare vie alternative, al sindaco sarebbe bastato rispettare la convenzione che il Comune di Torino ha sottoscritto per tenere aperto il mercato di Via Carcano".