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Eventi | 14 luglio 2026, 12:05

Estate al Mauto, visite guidate gratuite per gli over 70

Tre appuntamenti tra luglio e agosto per scoprire la collezione dell’Automobile Museo Torino in un ambiente fresco e accogliente

Estate al Mauto, visite guidate gratuite per gli over 70

Durante l'estate il Mauto propone tre visite guidate dedicate agli over 70: un'occasione per trascorrere qualche ora in uno spazio fresco e accogliente e scoprire la col-lezione del Museo insieme alle nostre guide. Gli appuntamenti sono in programma il 15 e il 29 luglio e il 26 agosto, dalle 10 alle 11. 

Il biglietto d'ingresso al Museo è ridotto a 3 euro, mentre la visita guidata è gratuita. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente oppure direttamente in biglietteria il giorno della visita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Comunicato stampa

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