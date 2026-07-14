Estate al Mauto, visite guidate gratuite per gli over 70

Durante l'estate il Mauto propone tre visite guidate dedicate agli over 70: un'occasione per trascorrere qualche ora in uno spazio fresco e accogliente e scoprire la col-lezione del Museo insieme alle nostre guide. Gli appuntamenti sono in programma il 15 e il 29 luglio e il 26 agosto, dalle 10 alle 11.

Il biglietto d'ingresso al Museo è ridotto a 3 euro, mentre la visita guidata è gratuita. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente oppure direttamente in biglietteria il giorno della visita, fino a esaurimento dei posti disponibili.