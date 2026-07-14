Pinerolo 2027: il Pd respinge l’ipotesi Primarie e Costarelli riparte da Terrazze Acaja

Il Pd respinge l’ipotesi Primarie, mentre Francesca Costarelli riparte con un evento dalle rinnovate Terrazze Acaja. Un luogo non casuale: 5 anni fa era partita da lì l’esperienza della sua lista ‘Pinerolo Coraggiosa’.

Prima della pausa per le vacanze estive, si stanno intensificando i movimenti nel Campo largo. Ieri è stata una giornata di riunioni fiume in sede Pd, sentiti i tre candidati alla guida della coalizione: prima Costarelli, che avrebbe parzialmente preso le distanze dalla linea amministrativa di Luca Salvai – un requisito fondamentale perché il partito possa convergere sul suo nome, poi Elvio Rostagno e Silvia Lorenzino. Questi ultimi sono i due nomi avanzati dal partito, che però potrebbe affidarsi proprio a Costarelli, designata come successore dal primo cittadino Luca Salvai e sostenuta da buona parte della maggioranza uscente. Bocciata la strada delle Primarie, a cui aveva aperto Rostagno, la linea di Luca Barbero potrebbe arrivare al traguardo. Il capogruppo in Consiglio comunale sponda apertamente l’attuale vicesindaco, come comunica in giro per la città. Ma al momento nulla è ancora deciso, la segretaria del circolo locale Lorenzino, infatti, stoppa le voci dicendo: “Non ci sono comunicazioni da fare”.

Mentre il Pd è implicato nel dipanamento del nodo candidato e sta accelerando per provare a risolverlo entro fine mese, comincia la campagna elettorale delle forze di maggioranza. Per tutti gli interessati alla politica pinerolese è visto come il lancio non ufficiale della candidatura di Costarelli. Ma lei frena: “Come altri partiti hanno organizzato eventi e feste, noi volevamo fare due appuntamenti per raccontare i miei 10 anni da vicesindaco, presentare proposte e raccogliere suggerimenti”. Il primo passo è un doppio picnic urbano, domani, mercoledì 15, alle 19 alle Terrazze Acaja di via Principi d’Acaja, e il 25 alle 19 in piazza d’Armi. Il format è ‘porta cibo, telo e idee da condividere’, mentre l’hashtag sui social è #spaziopinerolo.