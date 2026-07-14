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Il campetto di piazza Zara torna a vivere, ripristinato il canestro vandalizzato

La segnalazione dei residenti e dei giovani del quartiere ha portato al rapido intervento della Circoscrizione 8

Il canestro di piazza Zara

Dalla protesta dei ragazzi del quartiere al ripristino del campo da basket nel giro di pochi giorni. È tornato al suo posto il canestro del campetto di piazza Zara, rimosso nelle scorse settimane a seguito di un episodio di vandalismo che aveva privato il quartiere di uno dei principali spazi dedicati allo sport all'aperto. La vicenda, che aveva suscitato malumore tra i frequentatori dell'area, si è conclusa con il ripristino dell'impianto grazie all'intervento della Circoscrizione 8. La richiesta dei giovani del quartiere E' proprio il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, a spiegare come la segnalazione sia arrivata direttamente da alcuni giovani residenti. Così dopo aver appreso della scomparsa del canestro, l'amministrazione circoscrizionale ha coinvolto gli uffici tecnici per verificare la situazione e programmare l'intervento di ripristino. Intervento completato in pochi giorni L'operazione si è conclusa rapidamente con l'installazione del nuovo canestro. Un risultato che, secondo il presidente Miano e il coordinatore allo Sport Michele Guggino, dimostra "l'importanza di dare risposte tempestive alle segnalazioni dei cittadini, soprattutto quando riguardano spazi destinati ai più giovani".

ph.ver.

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