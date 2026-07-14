Estate a misura di bambini, il Comune visita i centri estivi della città

Quando le scuole chiudono, i centri estivi diventano un punto di riferimento per tante famiglie. Per bambini e ragazzi, invece, ogni giornata è diversa: c'è chi fa sport, chi partecipa ai laboratori, chi trascorre il tempo all'oratorio e chi scopre interessi nuovi, vivendo un'estate fatta di esperienze che vanno ben oltre la fine delle lezioni.

Per salutare i partecipanti e ringraziare chi, ogni giorno, rende possibile tutto questo, il sindaco Fabrizio Vottero, il vicesindaco Fabrizio Casassa e l'assessore Tina Assalto hanno fatto visita ai centri estivi della città: dal centro estivo sportivo della Ma.Na. Bala nella palestra “Sandro Pertini” all'Estate Bimbi alla scuola dell'Infanzia, fino all’Estate Ragazzi dell’oratorio Don Bosco.

"I centri estivi rappresentano un sostegno importante per tante famiglie e, allo stesso tempo, offrono ai bambini e ai ragazzi l'opportunità di vivere settimane ricche di attività e, soprattutto, di nuove esperienze. Per questo desidero ringraziare i volontari, gli educatori, gli animatori e don Stefano Bertoldini per il tempo, la passione e l'attenzione che dedicano ogni giorno ai nostri giovani", sottolinea il primo cittadino. Spesso lo si dà per scontato, ma dietro ogni giornata c'è un lavoro che inizia mesi prima e prosegue per tutta l'estate. Un impegno silenzioso, ma prezioso, che ogni anno fa la differenza.