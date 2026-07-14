Valprato Soana, completata la manutenzione straordinaria di due ponti sulla provinciale 48

La Città metropolitana di Torino ha completato la manutenzione straordinaria di due ponti lungo la Strada Provinciale 48 in località Piamprato del Comune di Valprato Soana, al km 5+650 e al km 5+862.L'intervento, finanziato nell'ambito del Decreto Ministeriale 224 del 2020, per un importo dei lavori di 289.000 euro, ha riguardato il risanamento e la riqualificazione strutturale dei manufatti, soggetti nel tempo a fenomeni di degrado dovuti alle severe condizioni climatiche dell'ambiente montano.

Le lavorazioni hanno previsto la demolizione e il rifacimento dei cordoli laterali, ormai gravemente deteriorati dall'azione dei cicli di gelo e disgelo, con la contestuale installazione di nuove barriere di sicurezza in acciaio corten, in grado di garantire adeguati livelli di protezione e un migliore inserimento paesaggistico nel contesto alpino.

Sono stati inoltre eseguiti interventi di risanamento corticale delle strutture in calcestruzzo armato, interessando le spalle e l'intradosso (parte inferiore) degli impalcati. Le attività hanno compreso l'asportazione delle porzioni di calcestruzzo ammalorato, la pulizia e la passivazione delle armature esposte, seguite dal ripristino delle sezioni degradate mediante idonee malte strutturali.

I lavori hanno consentito di migliorare significativamente la durabilità delle opere, incrementandone il livello di sicurezza e preservandone l'efficienza nel tempo, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione della rete viaria provinciale della Valle Soana.