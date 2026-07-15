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Cronaca | 15 luglio 2026, 14:59

Break alla morsa del caldo: sul Torinese arriva la pioggia, ma si contano anche i danni [FOTO]

Precipitazioni diffuse nel pomeriggio di oggi, in città. Ci sono però casi in cui le conseguenze non sono state così piacevoli

Il maltempo ha fatto anche danni poco fuori Torino

Il maltempo ha fatto anche danni poco fuori Torino

Era attesa ed è arrivata, ormai puntualissima come ogni previsione meteorologica. La pioggia nel primo pomeriggio di oggi si è manifestata portando un po' di break alla morsa del caldo che ormai da settimane attanaglia (anche) il capoluogo piemontese.

Danni da grandine

Maltempo che ha abbassato, almeno in parte, le temperature. Ma che in alcuni casi ha anche fatto danni più fastidiosi. E' successo per esempio alle porte di Torino, a Frossasco, dove la pioggia è diventata grandine e ha bucato le tende di alcune abitazioni, oltre a danneggiare anche auto in sosta e non solo.

Il maltempo ha fatto anche danni poco fuori Torino

Il maltempo ha fatto anche danni poco fuori Torino

Il maltempo ha fatto anche danni poco fuori Torino

Il maltempo ha fatto anche danni poco fuori Torino

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