Aperto tutti i giorni ad agosto, da Orselli a Melle l'estate ha il sapore e la brezza della montagna

Arrivando a Melle, nel cuore della splendida Valle Varaita, è impossibile non notare subito il Ristorante Orselli. I suoi iconici gazebo immersi nel verde catturano lo sguardo e promettono già un'esperienza diversa: di giorno un'oasi di fresca ombra, di sera un ambiente magico e avvolgente, perfetto per cene indimenticabili sotto le stelle estive.

Proprio in vista del mese più caldo dell'anno, il locale annuncia il nuovo orario estivo: ad agosto sarà aperto 7 giorni su 7, per accogliere turisti e residenti senza interruzioni. Una scelta che conferma la volontà degli Orselli di essere un punto di riferimento affidabile e accogliente per tutta la stagione.

Novità in menu e tradizione che conquista

La cucina non delude le aspettative. Accanto ai grandi classici della tradizione piemontese e di montagna, arrivano nuove proposte estive, fresche, leggere e ricche di gusto. Piatti pensati per esaltare i sapori della stagione senza rinunciare alla qualità e alla generosità tipica della casa.

Per gli amanti della carne, rimane ovviamente il fiore all'occhiello del ristorante: le iconiche bistecche alla brace, cotte alla perfezione e sempre tra le più apprezzate della valle. Tutto viene servito nell'incantevole giardino, dove la brezza montana rinfresca le serate e rende ogni pasto un momento di puro piacere.

Non manca l'attenzione alla cantina: la carta dei vini è stata rinnovata per meglio rispondere ai gusti e alle richieste della clientela, con etichette selezionate direttamente da Diego, il titolare.

Il posto ideale per momenti speciali

Che si tratti di un pranzo informale, di una cena romantica o di un evento più importante, gli Orselli sono pronti ad accogliere i clienti in un clima familiare e caloroso. Pranzi e cene per ricorrenze, riunioni di famiglia o ritrovi tra amici trovano qui lo spazio e l'atmosfera giusta: professionalità discreta e calore genuino.

Per prenotare il proprio tavolo, soprattutto nei weekend e nelle serate più richieste, è consigliabile chiamare in anticipo.

Gli orari di apertura: dal lunedì alla domenica tutte le sere; venerdì, sabato e domenica aperti anche a pranzo.

Il Ristorante Orselli continua a confermarsi come una delle realtà più vivaci e apprezzate della Valle Varaita: un mix perfetto di location suggestiva, cucina curata e ospitalità sincera.

Se cercate un luogo dove il buon cibo incontra l'estate di montagna, sapete già dove andare.

Vi aspettiamo a Melle, in Via Tre Martiri 53, terza entrata del paese arrivando da Saluzzo e prima scendendo dalla valle, abbiamo un grande parcheggio riservato a Voi.

E non dimenticate di tenervi informati sui nostri profili Instagram e Facebook @ristoranteorselli.