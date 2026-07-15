“La differenza è nel vicino”: Moncalieri lancia un contest fotografico dedicato ai commercianti

Moncalieri racconta i negozi di quartiere attraverso i volti dei commercianti. Prende il via “La differenza è nel vicino”, la campagna di comunicazione promossa dal Distretto Urbano del Commercio per valorizzare le attività di prossimità della città.

Dare voce ai commercianti attraverso le foto

L’iniziativa coinvolge non solo il centro storico, ma anche le attività commerciali di corso Roma e via Sestriere. L’obiettivo è dare voce ai commercianti attraverso una serie di ritratti fotografici realizzati all’interno dei loro esercizi, accompagnati da brevi racconti che ne ripercorrono la storia e il legame con il territorio.

Più che una tradizionale campagna promozionale, il progetto vuole essere un racconto corale che mette al centro le persone, le relazioni e i legami che ogni giorno si intrecciano nei negozi, contribuendo a costruire l’identità e la vitalità della città. Fulcro dell’iniziativa è un servizio fotografico dedicato agli esercenti, immortalati nei loro ambienti di lavoro. Le immagini e le testimonianze raccolte diventeranno il cuore di una campagna di comunicazione diffusa che interesserà le vetrine dei negozi, gli spazi comunali e VisitMoncalieri, il portale dedicato alla promozione turistica e culturale della città.

La campagna si inserisce nel più ampio progetto strategico del Distretto del Commercio “Moncalieri, il commercio che unisce”, approvato dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando dedicato ai progetti strategici dei Distretti del Commercio per la programmazione 2025-2027.

"Dietro ad ogni saracinesca c'è una storia"

Il piano prevede una serie di azioni integrate che spaziano dalla riqualificazione degli spazi urbani alla formazione degli operatori, dalla promozione delle eccellenze locali alla valorizzazione del commercio di vicinato, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle attività commerciali come elemento di coesione e sviluppo del territorio.

"Dietro ogni saracinesca che si alza ogni mattina c’è una persona, una storia e un tassello importante della nostra comunità – dichiarano il sindaco Lorenzo Mauro e l’assessora al Commercio Alessandra Borello – Con questa campagna vogliamo dare visibilità ai commercianti e riconoscere il valore del loro contributo, mettendoli al centro della vita cittadina e del racconto della nostra Moncalieri".

Per ulteriori info è possibile scrivere all’indirizzo moncalieri@visitmoncalieri.it