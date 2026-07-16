Barriera di Milano, i volontari del quartiere ridanno colore alla ringhiera della Madonnina

Non aspettano che siano sempre le istituzioni a intervenire, ma si rimboccano le maniche in prima persona. In Barriera di Milano il senso di comunità passa anche dai piccoli gesti quotidiani: i volontari del comitato di quartiere Angelo Martino Barriera di Milano (con in testa il presidente Giuseppe Dramisino) hanno deciso di prendersi cura della ringhiera della madonnina posizionata davanti alla Marchesa in corso Vercelli, riportandola a nuova vita con una mano di vernice.

Un intervento semplice, ma dal forte valore simbolico, realizzato direttamente dai residenti che hanno scelto di dedicare tempo ed energie alla cura di uno spazio pubblico molto conosciuto nella zona.

"Un gesto per il nostro quartiere"

A raccontare l'iniziativa è Giuseppe Giunta. "Noi del comitato abbiamo verniciato la ringhiera perché amiamo Barriera e vogliamo vederla pulita e in ordine", spiega, sottolineando lo spirito dell'intervento: migliorare il territorio partendo dalla partecipazione diretta dei cittadini.

La manutenzione dal basso - come sempre - diventa così uno strumento per rafforzare il legame tra residenti e quartiere, contribuendo a contrastare il degrado e a restituire maggiore attenzione agli spazi comuni.