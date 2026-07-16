Più di 700 foto per l’archivio online dedicato a Giovanni Giolitti che verrà presentato a Cavour

Il Comune di Cavour, insieme al Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, propone due appuntamenti per domani, venerdì 17 luglio, in occasione del 98° anniversario dalla morte di Giovanni Giolitti, cinque volte Presidente del Consiglio italiano.
Alle 17,30 l’Amministrazione Comunale di Cavour, la famiglia Giolitti e il Centro Giolitti renderanno omaggio alla tomba della Famiglia Giolitti, al Cimitero comunale.
Alle 18 si terrà la presentazione del nuovo archivio fotografico digitalizzato, con 723 foto digitalizzate, da parte del Direttore Scientifico del Centro, il professore Pierangelo Gentile, e di Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, nel Salone Comunale in piazza Sforzini 1.
L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.