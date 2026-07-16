Gesto vergognoso ai danni di Catanzaro (Pd): "Attaccato un adesivo con la carrozzina sulla mia macchina"

Gesto vergognoso ai danni del consigliere del Pd, Angelo Catanzaro. La vettura dell'esponente dem era posteggiata in piazza Palazzo di Città, davanti al Comune, quando qualcuno ha attaccato un adesivo con il simbolo della carrozzina.
"Mio impegno non cambierà"
"A quella persona - dice Catanzaro - voglio dire una cosa molto semplice: non cambierà di un millimetro il mio impegno. Continuerò a battermi, ogni giorno, per i diritti, la dignità e l’autodeterminazione delle persone con disabilità".
Il consigliere del Pd è noto per il suo impegno ed attivismo nel mondo della disabilità: utilizza anche i suoi canali social per promuovere una cultura che guarda oltre le etichette.
"Se qualcuno pensa di intimorirmi o di farmi fare un passo indietro, ha sbagliato persona. Quel simbolo non mi offende. Rappresenta milioni di persone che chiedono soltanto rispetto, diritti e pari opportunità", conclude Catanzaro.