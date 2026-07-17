Piazza Valdo Fusi si colora ancora: tre nuove opere trasformano il parcheggio in galleria d'arte [FOTO]

Il parcheggio sotterraneo di piazza Valdo Fusi continua a cambiare volto. Dopo i primi interventi realizzati lo scorso anno, il progetto "Underground Signs – Painting Below the City" si arricchisce di tre nuove opere, portando avanti il percorso di rigenerazione urbana che punta a trasformare uno spazio spesso percepito come anonimo in una vera e propria galleria d'arte.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Città di Torino, GTT, Circoscrizione 1 e le associazioni Il Cerchio e Le Gocce e Monkeys Evolution nell'ambito del programma MurArte, prevede interventi artistici all'interno di oltre 20 nicchie del parcheggio. Dopo le prime sette opere inaugurate nel 2025, il percorso prosegue con tre nuove realizzazioni e con la prospettiva di ampliare ulteriormente il progetto: all'interno del parcheggio, infatti, restano ancora spazi disponibili destinati ad accogliere nuove creazioni.

Tre storie, tre linguaggi

Le tre opere appena presentate raccontano storie e linguaggi differenti. Una interpreta, attraverso l'astrazione, il contrasto tra le strade più tortuose e quelle più lineari; un'altra rappresenta un viaggio personale oltre i propri confini, raffigurato da due figure femminili che si protendono verso l'alto e verso l'ignoto; la terza si ispira invece alla simbologia animale e utilizza tonalità dorate per raccontare un percorso interiore di crescita e miglioramento, con un cielo sullo sfondo a evocare la ricerca meditativa.

"La sensazione è stata quella di aggiungere tanto colore per contrastare il grigio percepito - ha spiegato l'assessora alla Rigenerazione urbana Carlotta Salerno -. Man mano che gli interventi aumentano riusciamo a contrastare il colore del cemento. Questo progetto trasforma un non luogo e rappresenta anche l'impegno delle istituzioni per il territorio".

Per Salerno il valore dell'iniziativa va oltre l'aspetto estetico: "L'arte urbana va incontro alle persone indipendentemente da dove si va, dando il messaggio a tutti che meritiamo il bello".

La curiosità come valore

Anche la presidente della Circoscrizione 1 Cristina Di Savio ha sottolineato il ruolo strategico dell'area, attraversata ogni giorno da residenti e passanti. "Tutta questa piazza è centrale ed è importante per tanti interlocutori e passanti - ha dichiarato -. L'idea che un parcheggio diventi, grazie a queste opere, un luogo dove chi entra può trovare anche ispirazione è importante. La curiosità è un valore che va estremamente incentivato ed è quella che ci consente di vivere in una società coesa".

Soddisfazione anche da parte del presidente di GTT Antonio Fenoglio, che ha ricordato come il cambiamento sia ormai evidente rispetto all'avvio dell'iniziativa.

"Quando abbiamo presentato il progetto vedevamo soprattutto il senso di abbandono di questo luogo - ha spiegato -. Oggi vediamo ancora di più quanto questa iniziativa lo abbia trasformato. Diventa un parcheggio vivo e questo significa dare maggiore attenzione a questi spazi".

Fenoglio ha infine confermato la volontà di proseguire il percorso: all'interno del parcheggio restano infatti altre nicchie ancora disponibili e l'obiettivo è continuare ad arricchirle con nuove opere nei prossimi mesi.