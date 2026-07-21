Al Mao, il capolavoro di Utagawa Hiroshige: la serie de Le 53 stazioni della Tōkaidō

Dal 24 luglio al 29 novembre, il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino presenta Paesaggi da sogno / Dreamscapes, una mostra esclusiva dedicata alla

celebre serie Le 53 stazioni della Tōkaidō di Utagawa Hiroshige, tra i massimi capolavori dell’arte giapponese dell’Ottocento e parte della UniCredit Art Collection, concessa in comodato gratuito al Museo.



Il percorso espositivo riunisce 36 stampe della serie, proponendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di restituire il carattere suggestivo e quasi cinematografico di quel “mondo fluttuante” che ha reso celebre l’opera di Hiroshige. Ad arricchire la narrazione, una selezione di oggetti e testimonianze della cultura materiale dell’epoca permette di approfondire l’esperienza del viaggio nel Giappone tra XVIII e XIX secolo.



Proveniente da una famiglia samurai, Hiroshige ebbe l’intuizione di trasformare un soggetto già molto noto – il percorso della Tōkaidō, la strada di circa 490 chilometri che collegava Edo (l’attuale Tokyo) a Kyoto – in un racconto visivo capace di fondere osservazione della realtà e immaginazione. Attraverso un linguaggio innovativo e accessibile, che univa la tradizione artistica giapponese a influenze occidentali come la prospettiva centrale, l’ombreggiatura, il formato orizzontale e l’utilizzo del blu sintetico, l’artista non si limitò a rappresentare il paesaggio, ma lo reinterpretò. Ogni stampa diventa così una scena evocativa, sospesa tra sogno e realtà, capace di alimentare il desiderio di viaggio e scoperta.



La Tōkaidō era una delle cinque grandi arterie del Giappone dell’epoca Tokugawa. Istituita nel 1601, collegava alcuni dei principali centri del Paese ed era percorsa da daimyo, pellegrini, mercanti e viaggiatori. Le stazioni di posta lungo il tragitto offrivano ospitalità, ristoro e servizi di ogni genere, contribuendo a creare un vivace universo di incontri, scambi ed esperienze. Hiroshige e il suo team seppero coglierne l’energia e la varietà, restituendo nelle loro immagini il senso del movimento e il fascino di un Paese in continua trasformazione. Le sue stampe trasformarono l’ordinario in straordinario, aprendo al pubblico giapponese e, successivamente, a quello occidentale, un universo poetico capace di parlare ancora oggi a sensibilità diverse.



UniCredit da sempre impegnata a rendere il proprio patrimonio artistico accessibile al più ampio pubblico possibile, condivide con i propri partner la visione che considera l’arte uno strumento di crescita culturale e sociale, e promuove la diffusione della conoscenza e dell’esperienza artistica.