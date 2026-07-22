Ex scuola di via Baltimora, tagliate le erbacce dopo le proteste dei residenti

Un primo passo è stato compiuto. Dopo anni di segnalazioni da parte dei residenti, l’area dell’ex scuola comunale di via Baltimora 91, nel quartiere Santa Rita, è stata interessata dall’intervento di taglio delle erbacce e dalla pulizia della vegetazione cresciuta all’interno del perimetro della struttura abbandonata.

L’intervento riguarda uno dei problemi più evidenti segnalati negli ultimi mesi dai cittadini, che avevano più volte denunciato la situazione di degrado dell’area, chiusa ormai da oltre 15 anni e finita al centro anche di esposti e manifestazioni. La nuova proprietà, FIBE S.r.l., dopo i contatti avviati con la Circoscrizione 2, ha dato seguito all’impegno annunciato procedendo con il primo intervento di sistemazione del verde.

Resta però ancora aperto il tema più delicato: quello della presenza di amianto nella copertura dell’edificio. Le verifiche tecniche effettuate in passato da Arpa Piemonte avevano infatti certificato la presenza di amianto crisotilo e un deterioramento dei materiali della struttura, con una situazione classificata come “scadente”.

La Città di Torino ha già emesso un’ordinanza (Atto n. 2364) che impone alla proprietà la bonifica della copertura, la rimozione dei materiali contenenti amianto e gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’immobile. Il termine indicato per l’esecuzione dei lavori è il 2 febbraio 2027.