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Eventi | 23 luglio 2026, 15:30

Estate al giardino Rostagni: giochi e sport per vivere il quartiere insieme

L'iniziativa promossa dall'associazione Arcobaleno con il patrocinio della Circoscrizione 6

Estate al giardino Rostagni: giochi e sport per vivere il quartiere insieme

Un pomeriggio all'aria aperta per incontrarsi, giocare e riscoprire il valore degli spazi pubblici come luoghi di comunità. È questo lo spirito di “Estate assieme al giardino Rostagni”, l'iniziativa promossa dall'Associazione Arcobaleno con il patrocinio della Circoscrizione 6, pensata per offrire ai residenti un appuntamento fisso durante i venerdì estivi.

Un pomeriggio tra giochi e sport

L'appuntamento ogni venerdì pomeriggio con cittadini e famiglie che potranno partecipare gratuitamente alle attività organizzate dai volontari dell'associazione.

A disposizione dei partecipanti ci saranno giochi di gruppo come le carte, tavoli da ping pong, una rete da pallavolo e porte da calcio per chi vuole cimentarsi in una sfida sportiva o semplicemente divertirsi insieme agli altri. Un modo per stare all'aperto, fare nuove conoscenze e vivere il quartiere con uno spirito di condivisione.

Un'iniziativa aperta a tutti

L'evento non prevede iscrizioni: basta presentarsi al giardino con la voglia di partecipare e trascorrere un pomeriggio diverso dal solito.

Il prossimo appuntamento è in programma domani, venerdì 24 luglio dalle 14 alle 17. L'iniziativa proseguirà poi ogni venerdì dalle 14.30 alle 16.30, offrendo un punto di aggregazione stabile per tutta l'estate.

Redazione

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