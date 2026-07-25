Bardonecchia si trasforma in un palcoscenico diffuso: al via la stagione estiva di "Scena 1312"

Un'estate in cui la cultura diventa esperienza, incontro e occasione per vivere la montagna attraverso linguaggi diversi. Con questo spirito prende il via SCENA 1312 – Stagione Estiva 2026, il cartellone promosso dal Comune di Bardonecchia con la direzione artistica di Lucia Margherita Marino, che da luglio a settembre trasformerà il paese in un grande palcoscenico diffuso tra il Palazzo delle Feste, Rochemolles, Melezet, Tur d'Amun e altri luoghi simbolo del territorio.

Musica, teatro, spettacoli per famiglie, concerti, produzioni originali, mostre e festival letterari si intrecciano in una programmazione pensata per residenti e turisti, con l'obiettivo di rendere Bardonecchia un punto di riferimento per la cultura estiva delle Alpi.

Ad aprire la stagione è stato lo spettacolo per famiglie "Nico cerca un amico", mentre il mese di agosto concentra alcuni degli appuntamenti più attesi.

Tra questi spiccano gli eventi di Narrazioni Parallele, il progetto che intreccia teatro, musica e valorizzazione del territorio attraverso produzioni originali e spettacoli site-specific. Si parte il 2 agosto a Rochemolles con la prima nazionale di Terre du Ciel, che vede protagonisti Giuseppe Cederna e il Wadi Ensemble in un'esperienza immersiva dove narrazione, musica e paesaggio si fondono in un unico racconto. Il percorso prosegue con Esp – Extra Sensory Perception, esperienza teatrale all'interno della Tur d'Amun, e culmina con sconcerto, l'originale spettacolo che unisce comicità e musica sinfonica insieme all'Orchestra Sinfonica di Asti, offrendo al pubblico un modo sorprendente e coinvolgente di vivere il concerto.

La stagione ospiterà inoltre artisti tra i più apprezzati del panorama nazionale, come Davide "Boosta" Dileo, fondatore dei Subsonica, protagonista insieme alla percussionista Rossana Bribò di un originale incontro tra pianoforte, elettronica e percussioni. Non mancheranno il ritorno di Andrea Fratellini, vincitore di Italia's Got Talent, e le produzioni dell'Accademia dei Folli dedicate a Sherlock Holmes e alle fiabe classiche rivisitate in chiave contemporanea.

Il programma proseguirà con il concerto gratuito di Ferragosto Disco Inferno, il viaggio nella canzone italiana di Dan e i suoi Fratelli e si concluderà con la serata benefica I Meravigliosi Anni '60, il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Tengo al Togo.

Accanto agli spettacoli, SCENA 1312 amplia il proprio orizzonte culturale con SCENA 1312 Books, il festival noir BardoNoir, gli incontri di approfondimento di Frontiere Future, la rassegna dedicata alla montagna BardoMont – Linea di Cresta e un ricco calendario di mostre che accompagneranno il pubblico per tutta l'estate negli spazi espositivi del Palazzo delle Feste.

«Ecco la nuova stagione di SCENA 1312, il cuore dell'estate di Bardonecchia, dove la bellezza delle nostre montagne incontra l'eccellenza delle arti. Il cartellone di quest'anno offre un viaggio unico tra grande musica, teatro e mostre d'arte, arricchito con orgoglio dai nostri tre festival letterari, tappe imperdibili per gli amanti dei libri e dell'approfondimento. Un programma multidisciplinare pensato per emozionare i residenti e accogliere i turisti, offrendo occasioni speciali di incontro e crescita. Vi invito a scoprire tutti gli appuntamenti e a vivere insieme a noi una stagione ricca di cultura e meraviglia» così Chiara Rossetti, sindaco di Bardonecchia.

«SCENA 1312 nasce dall'idea che la cultura possa diventare uno degli elementi distintivi dell'identità di Bardonecchia», sottolinea la direttrice artistica Lucia Margherita Marino. «Anche quest'anno abbiamo costruito una stagione capace di mettere in dialogo grandi nomi e giovani talenti, spettacoli popolari e progetti di ricerca, con l'obiettivo di offrire esperienze di qualità e creare un legame sempre più forte tra gli artisti, il territorio e il pubblico».

Con una proposta che attraversa musica, teatro, letteratura e arti visive, SCENA 1312 conferma Bardonecchia come uno dei principali poli culturali dell'estate alpina, offrendo una stagione capace di unire intrattenimento, qualità artistica e valorizzazione del territorio.