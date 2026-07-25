Pendolari e Comuni vincono la battaglia per difendere il bus Pinerolo-Torino

Corse dirette salve, con l’aggiunta di un collegamento tra Perosa e Torino, prolungando via autostrada l’attuale linea che si fermava a Pinerolo, e un potenziamento dei servizi nelle ore di punta.

La battaglia dei pendolari e dei Comuni sul Piano Urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana di Torino, lotto Sud - 2 Valpellice-Pinerolese-Carmagnolese (Paint) è andata a buon fine.

I Comuni in primavera hanno mandato una lettera, senza ottenere risposta. Allora si sono azionati i pendolari, che volevano difendere il servizio Arriva tra Pinerolo-Torino, perché “è più puntale per chi va a lavoro o ha impegni”. Hanno lanciato una petizione online che ha raccolto 1.263 adesioni e lunedì dovevano consegnarla in Città metropolitana.

Ieri, però, si è tenuto un incontro fiume di più di tre ore, che ha disinnescato la protesta: l’ente ha raccolto le richieste di Comune e pendolari.

Presenti alla discussione, con il consigliere delegato alla mobilità Pasquale Mazza, gli amministratori di Garzigliana, Villafranca Piemonte, None, Airasca, Osasco e Pinerolo, oltre a una rappresentanza del comitato dei pendolari. Proprio Mazza spiega come: “La Città metropolitana ha accolto le istanze avanzate dal Comune di Pinerolo, introducendo modifiche importanti: la linea proveniente da Perosa, che oggi è prevista con attestamento a Pinerolo, verrà prolungata fino a Torino via autostrada, garantendo così un collegamento diretto aggiuntivo. È stata inoltre recepita la necessità di rafforzare il servizio negli orari di punta, quando la domanda dei pendolari è maggiore”.

Sostanzialmente è stato confermato l’impianto dell’attuale servizio, con delle migliorie. Anche se in concreto bisognerà vedere l’esito del bando di gara per l’affidamento del servizio a livello metropolitano, in cui verranno definiti i dettagli del nuovo servizio. Nell’accordo siglato ieri è stato mantenuto il passaggio da Riva di Pinerolo e il percorso più funzionale attraverso corso Unione Sovietica, con attestazione a Torino Porta Susa. Tra le richieste accolte rientra anche la realizzazione di un parcheggio di interscambio nella zona di Eataly, che è una soluzione più comoda e accessibile rispetto all’ipotesi iniziale del parcheggio in prossimità del ponte Chisone di Pinerolo.

Soddisfatta l’assessora ai Trasporti pinerolese Giulia Proietti: “La Città metropolitana, il consigliere delegato ai Trasporti Mazza, la dirigente Chiara Cavargna e i tecnici che hanno seguito il progetto hanno dimostrato attenzione e disponibilità. Il confronto è stato approfondito e costruttivo e ha permesso di affrontare molti temi e raccogliere le istanze dei territori”.

Mazza promette che il dialogo non si chiuderà qui: “continuerà dopo l’assegnazione e l’avvio del nuovo servizio, per monitorare il funzionamento del sistema, verificare eventuali criticità e apportare, laddove necessario, ulteriori migliorie”.

Dopo l’intesa di ieri, la consegna delle firme lunedì pomeriggio è confermata, ma sarà solo un pro forma.