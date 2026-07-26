Scontro all'incrocio tra due auto, tre feriti e un cartello abbattuto [FOTO]

Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, domenica 26 luglio, nel quartiere Regio Parco. L'impatto, particolarmente violento, è avvenuto all'incrocio tra via Bologna e via Pergolesi.

La prima dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto avrebbe coinvolto due vetture nell'area dell'intersezione. Al momento dello schianto l'impianto semaforico risultava regolarmente attivo e in funzione: l'ipotesi più probabile al vaglio delle forze dell'ordine è che uno dei veicoli coinvolti sia passato senza rispettare la lanterna rossa, tagliando la strada all'altro mezzo che procedeva a velocità sostenuta.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi, con l'invio di un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle tre persone ferite, e i vigili del fuoco, intervenuti per la rimozione delle lamiere e la successiva messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Spetterà agli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità nella zona, chiarire l'esatta dinamica del sinistro.