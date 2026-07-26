Il treno della memoria torna a correre: la Torino-Lanzo festeggia 150 anni sui binari della storia

Il viaggio è ricominciato. Tra il fischio della locomotiva, le carrozze d'epoca e centinaia di appassionati, oggi la storica ferrovia Torino-Lanzo ha celebrato i suoi 150 anni riportando sui binari uno dei simboli della storia piemontese. Un anniversario che coincide anche con i 110 anni della tratta Lanzo-Ceres e che ha dato ufficialmente il via a un calendario di eventi pensato per valorizzare il patrimonio ferroviario, paesaggistico e culturale delle Valli di Lanzo.

La giornata inaugurale ha visto partire da Torino Porta Nuova il treno storico diretto a Lanzo Torinese, ripercorrendo la prima tratta inaugurata nel 1876. L'iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte insieme alla Fondazione FS Italiane e ai Comuni attraversati dalla linea, punta a far riscoprire un'infrastruttura che ha segnato la storia del territorio e che oggi guarda anche al futuro.

La ricorrenza è stata anche l'occasione per confermare una data molto attesa dai pendolari: dal prossimo 12 settembre torneranno infatti le corse di linea fino a Ceres. Attualmente il servizio ferroviario termina a Germagnano.

"Gli eventi che sono stati organizzati con il coinvolgimento di Ferrovie dello Stato e i Comuni rappresentano un degno contributo alla ricca storia di questa tratta ferroviaria - spiega l'assessore regionale Gian Luca Vignale -. Non sono solamente un evento fine a sé stesso, ma una prima vera valorizzazione delle stazioni e delle tratte ferroviarie che l'ente ha dal 2024 ricevuto in proprietà. L'intenzione è di mettere a frutto questo patrimonio storico, culturale ed architettonico attraverso il riutilizzo delle stazioni e dei caselli ferroviari lungo la tratta e di creare un circuito di treni storici su queste linee".

Per l'assessore al Turismo Paolo Bongioanni la Torino-Lanzo-Ceres rappresenta "una delle più belle ferrovie storiche che arricchiscono il patrimonio del Piemonte con la sua straordinaria potenzialità turistica". Un percorso che, sottolinea, permette di riscoprire "una montagna incantata" attraverso un turismo lento, tra tradizioni, paesaggi ed enogastronomia.

L'assessore ai Trasporti Marco Gabusi guarda invece al ritorno del servizio ordinario: "La linea Torino-Lanzo-Ceres tornerà al servizio commerciale il prossimo 12 settembre. Oggi celebriamo una storia lunga oltre un secolo, ma soprattutto guardiamo al futuro di un'infrastruttura che tornerà a essere un motore di mobilità, sviluppo e valorizzazione turistica delle Valli di Lanzo".

Una ferrovia che ha fatto la storia

La Torino-Ceres è una delle linee ferroviarie più significative del Piemonte. Dopo l'apertura del primo tratto tra Torino e Venaria nel 1868 e il successivo arrivo a Cirié, il 20 luglio 1876 i binari raggiunsero Lanzo Torinese. Quarant'anni dopo, nel 1916, venne inaugurata la spettacolare tratta montana fino a Ceres, caratterizzata da importanti opere ingegneristiche e dalle caratteristiche stazioni in stile alpino svizzero.

La linea vanta anche un primato mondiale: nel 1921 fu la prima ferrovia europea per il trasporto passeggeri a utilizzare la trazione elettrica a corrente continua ad alta tensione, diventando un punto di riferimento per l'ingegneria ferroviaria internazionale.

I prossimi appuntamenti

Le celebrazioni proseguiranno nelle prossime settimane con altri due viaggi a bordo del treno storico. Il 9 e il 23 agosto il convoglio partirà ancora da Torino Porta Nuova, questa volta con destinazione Ceres.

Anche in queste giornate sono previsti visite guidate nelle storiche stazioni ferroviarie, percorsi espositivi, mostre dedicate alla storia della linea, spettacoli, intrattenimento, mercatini dei produttori locali e iniziative per far conoscere il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico delle Valli di Lanzo. Il 23 agosto, inoltre, il programma sarà arricchito da presentazioni di libri, mostre fotografiche, visite ai principali monumenti storici di Ceres e appuntamenti dedicati alle tradizioni del territorio.